Día de la Bandera: Victoria Villarruel desafió la exclusión de la Casa Rosada y asistirá al acto de Javier Milei en Rosario

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, confirmó que participará este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, a pesar de que el presidente Javier Milei no la incluyó entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

La titular del Senado tomó la decisión de viajar de cualquier manera, incluso barajando inicialmente la opción de seguir el evento por fuera del área reservada para las autoridades federales.

La citación formal no provino de la Casa Rosada, responsable de convocar a los funcionarios del ámbito nacional, sino que llegó de la mano del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Desde el entorno de la vicepresidenta enfatizaron a Infobae que fueron ellos dos quienes la invitaron, pero aseguraron que ella hubiera ido igual.

Días antes, desde ese mismo sector habían lanzado duras declaraciones contra la política de cortesías del oficialismo: “Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos. Que se la cruce de frente”.

La pulseada por el protocolo y la distribución del espacio

La organización del evento aún debe resolver si Villarruel será ubicada cerca de Javier Milei. Fuentes provinciales explicaron que en este acto no hay palco y el etiquetado de los lugares lo maneja exclusivamente Presidencia de la Nación, lo que abre la opción técnica de excluirla o sentarla en un sector relegado.

El esquema definitivo se resolverá en las próximas horas mediante las últimas videollamadas entre los encargados de protocolo de Nación, Provincia y el Municipio. Habitualmente, la distribución del espacio en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera se organiza con un pasillo en el medio:

De un lado: las autoridades nacionales, respetando el orden de protocolo que asigne el Poder Ejecutivo.

las autoridades nacionales, respetando el orden de protocolo que asigne el Poder Ejecutivo. Del otro lado: las autoridades locales, correspondientes a la Provincia de Santa Fe y a la Municipalidad de Rosario.

Reaparición bajo fuego: Manuel Adorni vuelve a la primera fila

El acto del sábado forzará además la reaparición pública del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se ubicará en las primeras filas oficiales. Su presencia se concretará en el marco de una creciente presión política para que dé un paso al costado de la gestión, a partir de la causa judicial en la que se investiga su crecimiento patrimonial.

La directiva puertas adentro de la Casa Rosada fue taxativa: se espera que al acto asista casi la totalidad del Gabinete Nacional. Las citaciones formales ya fueron cursadas para todo el arco político de la región, incluyendo a los diputados nacionales y senadores electos por Santa Fe.

El evento comenzará a las 10:00 de la mañana en el Mástil Mayor del Monumento, ingresando por las calles Rioja y 1° de Mayo. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán a la Galería de Honor de las Banderas de América, ubicada en el interior de la estructura.