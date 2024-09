Sin organigrama aún, Weretilneck siguió con las designaciones de su gabinete y aparecen renuncias

La Legislatura definirá este miércoles el temario de la sesión de mañana, previéndose el tratamiento de la media docena de proyectos del Poder Ejecutivo, entre ellos, la reforma de la estructura ministerial aunque el gobernador Alberto Weretilneck ya avanzó en anuncios de los funcionarios que ocuparán esas futuras carteras.

El actual titular de Gobierno, Federico Lutz asumirá en el ministerio de Modernización mientras que el secretario Legal y Técnico, Milton Dumrauf irá a la conducción de la otra área de Gabinete por legislar, Asuntos Estratégicos, que será una Secretaría de Estado.

La vacante legal de Dumrauf en el Ejecutivo será cubierta por Julia Mosquera, que es la secretaria del bloque de JSRN.

El lunes, el mandatario ya había confirmado al frente del desmembrado dominio de Gobierno -que retendrá a Turismo y Trabajo, pero pierde Modernización- a Fabián Gatti, que presentó la renuncia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Esa vacante en ese órgano de control exigirá una próxima propuesta del Ejecutivo a la Legislatura para la elección del reemplazante.

Se rearma el Gabinete por su ampliación y, a su vez, se abre la revisión directa de funcionarios. Y aparecen renuncias. Por caso, anoche, trascendió de la dimisión del secretario de Cultura, Martín Fraile, que depende de Desarrollo Humano. Explicó su actitud en conocer que se pretende otro perfil, según contó a sus allegados.

El barilochense Marcos Barberis también habría formalizado la suya en Turismo. Fuentes del gobierno relativizaron esa determinación al explicarla en el recambio en la conducción en Gobierno.

“Transformar el funcionamiento del Estado, optimizar los procesos administrativos y mejorar la conectividad”. La misión definida por el gobernador al anunciar a Lutz en Modernización.

Hoy se define el temario de la sesión de la Legislatura

Labor Parlamentaria formalizará esta mañana el temario de la sesión, con la atención puesta si el oficialismo habilita que el proyecto de declaración a la educación como servicio esencial se incluya en el orden del día.

Entre los expedientes, se descuenta que la Legislatura trate mañana la adhesión de Río Negro al blanqueo nacional de capitales, la nueva ley de ministerios y, entre otros, la eliminación de cinco estructuras (cuatro entes y una Agencia).

El acompañamiento a la exención de carga impositiva para aquellos que registren sumas no declaradas fue explicada por el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, mientras que el secretario Dumrauf fundamentó la reforma ministerial, la liquidación de organismos y, también, la modernización del Boletín Oficial.

El debate central estuvo en la eliminación de entes provinciales

El principal debate del Plenario estuvo en la disolución de cuatro entes (Corredor Bioceánico, de Cinco Saltos -Endeci-, de la Cordillera y de la Margen Sur -Endemas) y la Agencia Innova.

En la fundamentación de la eliminación, Dumrauf destacó que el 94% de sus erogaciones eran gastos de Personal.

El proyecto oficialista no precisa qué ocurrirá con los empleados, dejando esa definición en ocasión de la reglamentación. Por eso, la oposición reclamó alguna garantía para que los empleados de esas estructuras -que rondarían la veintena- no se queden desocupados, considerando que están comprendidos por la ley de Contrato de Trabajo, es decir, no tienen la estabilidad del régimen público.