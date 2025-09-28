Sin sesiones en el Concejo de Allen mientras recrudece el conflicto entre Román y gremios municipales

El Concejo Deliberante de Allen quedó paralizado en medio del conflicto que enfrenta al intendente Marcelo Román con los gremios municipales. A través de una resolución, el cuerpo legislativo resolvió suspender todas sus actividades ordinarias hasta que se normalice la situación del personal municipal.

La decisión está vinculada a la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores municipales, que mantiene una retención de servicios por tiempo indeterminado. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, un concejal del bloque Juntos Somos Río Negro explicó que «no hay temas en el orden del día porque las comisiones no tienen despachos ya que la planta del Concejo se encuentra adherida al paro», afirmó.

Esto se reafirma en los considerandos de la resolución en los cuales señalan explican que la «ausencia de recursos humanos en las comisiones fue determinante para disponer la suspensión». Según se indicó, la medida regirá “a partir del día de la fecha y hasta tanto se regularice la situación”.

La resolución fue firmada por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa (UCR) bajo la modalidad ad-referéndum, lo que implica que entra en vigencia de forma provisoria y deberá ser tratada y ratificada por el cuerpo legislativo en una próxima sesión.

Marcelo Román pidió ayuda a Weretilneck y Milei por el conflicto con los gremios municipales

El viernes pasado, la ciudad de Allen volvió a vivir momentos de tensión durante una nueva jornada de protesta de los gremios municipales en las inmediaciones del edificio comunal. En ese contexto, el intendente Marcelo Román difundió un video en redes sociales en el que acusó a las organizaciones que llevan meses reclamando por mejores condiciones laborales y salariales de responder a “una opereta política”. Además, señaló que un grupo de “veinte” manifestantes, nucleados en Soyem, ATE y UPCN, mantiene de “rehén” al resto del personal.

El jefe comunal advirtió que la situación “es insostenible” y pidió asistencia al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente Javier Milei. “Le pido al señor gobernador, por favor, que nos dé una mano”, expresó. Y agregó: “También le pido a las autoridades nacionales y a nuestro presidente que se hagan eco de la situación en nuestra ciudad”.

Desde el gremio Soyem, en diálogo con Radio FM Líder, respondieron que llevan 71 días de reclamo por mejoras laborales y rechazaron las acusaciones del intendente. “No hemos hecho ningún acto de violencia hacia ninguna persona, no hemos roto nada de la municipalidad, no tenemos a nadie de rehén. Las puertas están abiertas para quien quiera entrar”, aseguró una dirigente sindical.

La representante gremial también acusó al intendente de mentir y de ser responsable de la crisis que atraviesa el municipio. “Esta crisis la llevaste adelante vos, tu secretario de Gabinete y tu asesor Ocampo. Más allá de la situación del país, somos los únicos que estamos pasando por esto. Dejá de mentir y de culpar a los empleados. Tenemos el derecho de reclamar si sentimos que nuestros derechos son vulnerados como en este momento”, afirmó.

Desde ATE Allen diálogo con este medio afirmaron que las medidas de fuerza continuarán.