Sintonía con Estados Unidos: Javier Milei ratificó su alineamiento geopolítico y alertó que «Irán pone en riesgo a todo el mundo»

En una entrevista televisiva previa a su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei ratificó su alineamiento irrestricto con la visión estratégica de Donald Trump y lanzó duras críticas contra el régimen de Teherán.

El mandatario justificó el giro diplomático de Argentina al denunciar que “Irán se comprometió a dejar de desarrollar armas nucleares y las estaba desarrollando, poniendo en riesgo a todo el mundo”.

El eje Irán-Kirchnerismo: denuncias por terrorismo y el Pacto con Teherán

El Jefe de Estado vinculó, durante su entrevista con LN+, la amenaza nuclear iraní con las «heridas abiertas» de la historia argentina, responsabilizando directamente a ese país por el financiamiento de células terroristas. “Se dedicaba a financiar terroristas como los que nos pusieron dos bombas en Argentina”, sentenció en alusión a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

En este contexto, Milei aprovechó para cargar contra la oposición y reflotar las críticas al Memorándum con Irán. Apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó de «condenada», señalando que el pacto firmado durante su gestión fue un «error histórico» que obstaculizó la búsqueda de justicia en suelo nacional.