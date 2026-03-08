El petróleo superó los 100 dólares por primera vez desde 2022 mientras escala la guerra en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente no para de escalar por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Por el conflicto, los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril, una cifra que no sucedía desde hace tres años y medio.

El precio del barril de crudo Brent -el referente internacional- se situó en US$101,19 en la apertura de la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9,2% por encima del cierre del viernes (US$92,69).

El West Texas Intermediate, el crudo ligero producido en Estados Unidos, se vendía a unos US$107,06 por barril, un 16,2% más que su precio de cierre del 6 de marzo (US$90,90).

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ya que la guerra con Irán obstaculiza la producción y el transporte en la región. De todos modos, los precios pueden subir o bajar, según las negociaciones del mercado.

El petróleo no para de subir por el conflicto en Medio Oriente

Los aumentos se produjeron después de que los precios del crudo en Estados Unidos se dispararan un 36% y los del Brent subieran un 28% la semana pasada.

El conflicto bélico ya va por su segunda semana y los países involucrados son cruciales tanto la producción mundial como para el traslado tanto de crudo y gas por el golfo Pérsico.

A través del estrecho de Ormuz se mueven 15 millones de barilles de crudo aproximadamente, lo que significa el 20% de la producción mundial según Rystad Energy.

La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente frenó a los barcos que trasladan petróleo y gas por el estrecho desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

