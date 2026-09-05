SLB, uno de los gigantes de servicios de Vaca Muerta, descartó toda actividad en Malvinas

La empresa de servicios petroleros SLB, anteriormente conocida como Schlumberger y considerada la mayor del mundo en su rubro, anunció que no participará en actividades vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos circundantes.

Un gigante de Vaca Muerta descartó prestar servicios en Malvinas

La decisión fue comunicada luego de que el presidente Javier Milei anunciara el jueves, durante una cadena nacional, un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras que operen en el archipiélago. SLB, con presencia en unos 100 países y sede en Estados Unidos, fundamentó su postura en el Decreto 868/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa establece sanciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en Malvinas y sus espacios marítimos correspondientes. Además, exige una declaración jurada de cumplimiento de la legislación para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a permisos, concesiones o habilitaciones.

“SLB no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas”, señaló la compañía, que reafirmó su compromiso con las normas vigentes.

El anuncio ocurre mientras el Gobierno avanza contra el proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. Milei también anunció una base naval en Tierra del Fuego y nuevas medidas legales y diplomáticas para defender la soberanía argentina.

SLB tiene además una fuerte presencia en Vaca Muerta, donde brinda servicios de perforación, fractura hidráulica, completación y perfilaje de pozos a distintas operadoras.

Con información de La Nación