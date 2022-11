Álvarez Guerrero: “Tenemos una gran expectativa para el año que viene”

“Estamos en una coyuntura que hace pensar que es muy posible que Juntos por el Cambio sea gobierno el próximo año en la Argentina. Ahí debemos estar de nuevo los radicales” sostuvo el candidato a vicegobernador por Cambiemos Río Negro, Juan Pablo Álvarez Guerrero, quien hace unos días visitó la Región Sur para reunirse en Maquinchao con afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical de esa localidad y de Jacobacci.

El dirigente Barilochense afirmó que está empezando a recorrer la provincia para reunirse con viejos radicales, con militantes, simpatizantes, con “aquellos que están enojados”, y también con quienes quieren un cambio.

“Soy la pata radical en Cambiemos Río Negro y estoy empezando a reunirme aquellas personas que añoran la época de cuando fuimos gobierno durante 28 años en la provincia. Visitando amigos, comités, dirigentes, etc…, movilizando a viejos radicales. El radicalismo le ha dado mucho a esta provincia y el proximo año se presenta una nueva oportunidad” sostuvo.

Admitió que la UCR pasó por distintas etapas, que no pude volver a perder su identidad y que la mejor representación que puede tener es integrando la lista de Cambiemos Río Negro.

“El radicalismo es un partido que en Río Negro se ha desvirtuado mucho. Hay mucha gente enojada, y es entendible. No es fácil haber sido gobierno durante 28 años y de ahí pasar al 3% de los electores. Son múltiples los factores. El desgaste de tantos años de gobierno y la pérdida de identidad cuando se alió con el kirchnerismo. Eso ayudo a que Miguel Saiz gobernara cuatro años más y después no supimos que representaba el radicalismo. Hoy, por ejemplo, no tenemos ni un legislador de nuestro partido. Es un enorme castigo de la ciudadanía” señaló el compañero de fórmula de Anibal Tortorielo.

Álvarez Guerrero junto a la ex intendente Silvana Pérez (UCR). Foto: Gentileza.

Respecto a los radicales que buscan acercarse a Juntos Somos Río Negro, consideró que es una situación que está llevando al partido a una interna y aclaró que “el radicalismo no es un partido provincial. Tiene cien años de historia, próceres que siempre han luchado por la Argentina, con valores democráticos y republicanos. Hoy los grandes problemas no son provinciales, sino nacionales. No creo en la provincialización de la política. Los problemas de la gente no pasan por ser más o menos rionegrinos, sino por ver como llega a fin de mes porque la plata no le alcanza, como frenar esta inflación descomunal. Y para revertir esta realidad hay que crear un proyecto de poder, de gobierno. Así lo entiende el radicalismo en otras provincias y ojalá así lo entendamos también en Río Negro. Y para eso debemos luchar dentro del radicalismo, dentro de Cambiemos Río Negro, con esta pata radical”.

En Maquinchao compartió una cena con afiliados y simpatizantes de la UCR de esa localidad y Jacobacci. Foto: Gentileza.

De cara a las elecciones del 2023 reiteró su optimismo por el resultado que, según algunas encuentras, se puede dar a nivel nacional con un hipotético triunfo de Juntos por el Cambio, y en ese sentido consideró que “tenemos que subirnos a esa ola”, aunque consideró que en Río Negro no será fácil. “Pero yo tengo confianza en que esa ola y el descontento de la gente produzcan un quiebre” sentenció.