Tortoriello se lanzó a la gobernación por Cambia Río Negro con compañero de fórmula radical

El exintendente de Cipolletti y principal referente del Pro en Río Negro Aníbal Tortoriello presentó en Bariloche su candidatura a gobernador para las elecciones de abril y anunció que lo acompañará en la fórmula el referente radical Juan Pablo Álvarez Guerrero.

El acto sirvió además para poner en escena el nuevo nombre de la alianza que nació como Cambiemos y que ahora en la provincia se llamará “Cambia Río Negro”. La desaparición de la la palabra “Juntos” (del hasta ahora “Juntos para el Cambio”), dijo Tortoriello, es para diferenciarse de su “competidor” Juntos Somos Río Negro, y “para que no haya ninguna confusión” en el electorado.

El candidato enfatizó durante su discurso que “no se puede ser indiferente ante el 40% de pobreza”, reivindicó su condición su “corazón de cristiano” y dijo que entiende a la política “como un servicio”. Se diferenció de los gobiernos nacional y provincial, a los que calificó de “estafadores seriales” y dijo que su desafío es terminar con la corrupción.

El acto se realizó en el hotel Inacayal, de la familia De Barba, que ya funciona casi como una sede institucional del macrismo en Bariloche y así lo reconocieron varios de los oradores. Tortoriello estuvo rodeado por el titular del ARI, Javier Acevedo, el legislador provincial por el partido Pro Juan Martín y por quien fue presentada como presidenta de la UCR, María de los Ángeles Dalceggio, aunque oficialmente se encuentra suspendida.

Juan Pablo Álvarez Guerrero se encontraba entre el público, previo a ser anunciado como compañero de fórmula de Tortoriello. Foto: Marcelo Martinez

La pretensión de exponer una imagen de unidad, con el radicalismo dentro de la coalición, chocó con la postura de la convención de ese partido, que esta mañana difundió un comunicado en que aclara que la presentación de hoy implica “la ruptura de Juntos por el Cambio en Río Negro”. También dijeron que Dalceggio ya no es más la presidenta.

Esos chispazos no fueron los únicos. En el acto participaron alrededor de un centenar de dirigentes, muchos llegados de otras localidades y todo eran elogios y complacencia, hasta que una mujer que se presentó como parte de un “grupo de autoconvocados” interrumpió para impugnar a viva voz la precandidatura de Álvarez Guerrero.

Aníbal Tortoriello (Pro) junto a Javier Acevedo (Ari) y Ángeles Dalceggio (UCR), presentaron la alianza Cambia Río Negro. Foto: Marcelo Martinez

Dijo que muchos de los que habían participado de marchas y banderazos por el conflicto en Mascardi jamás lo vieron en esas convocatorias. Aseguró que el abogado barilochense, hijo de un exgobernador, “hace años que insulta a Macri” y que se beneficia de ser “portador de apellido”.

Tortoriello intentó calmar las aguas, dijo que respetaba la opinión de la mujer y defendió “la honra y la trayectoria” de Álvarez Guerrero. “Lo tomo como una crítica constructiva”, afirmó.

En tono de campaña

La presentación tuvo un claro tono de campaña y Tortoriello buscó hacer hincapié en los temas recurrentes de la agenda de Cambiemos, como las denuncias contra el “terrorismo incipiente” que asoció a la toma de tierras, la necesidad de un “gobierno decente” y la construcción de “confianza” para la toma de decisiones.

“Nadie en el mundo se explica cómo hemos podido devastar así este país, el culpable 100% ha sido la corrupción en la función pública, que predominó con honrosas excepciones en los últimos 50 años”, afirmó.

El precandidato a gobernador por Cambia Río Negro pareció no tener del todo asumido el cambio de “marca” (como lo definió el legislador Martín) y en una decena de oportunidades habló de las propuestas y prioridades de “Juntos por el Cambio”.

Cargó sobre el actual gobierno provincial, al que calificó de “socio del kirchnerismo”. Dijo que “poco le interesa resolver la pobreza” que afecta a grandes franjas de la población y “tampoco resuelve el acceso a la tierra y la vivienda”. Esto último, opinó, es el principal motivo que estimula las tomas.

“Las cosas se pueden hacer. No es una fe esotérica sino una fe genuina”, dijo el actual diputado nacional. Destacó la decisión de que “Bariloche esté presente en la fórmula” y sorprendió al presentar a Álvarez Guerrero como su candidato a vicegobernador.

Aun así, la presencia del radicalismo en la alianza Cambia no deja de ser un tema conflictivo. Y no solo por los cuestioanmientos que surgieron sobre el candidato a vice. Dalceggio fue anunciada como presidenta de la UCR provincial, pero fue desplazada de ese cargo por un tribunal de disciplina partidario, cuya decisión no fue impugnada en la Justicia.

En nombre del partido también estuvo presente el intendente de Huergo, Miguel Martínez. Este medio les preguntó si integraban la mesa de Cambia RN en representación formal del partido y si tenían el aval de la convención. “Nosotros somos la UCR” dijo simplemente Martínez, aunque luego reconoció que estaban allí por un posicionamiento personal “ad referéndum” de lo que resuelva el máximo órgano partidario, que es el único con atribuciones para definir la política de alianzas.

Acevedo, del ARI, dijo que todos los partidos tienen sus cartas orgánicas y cumplirán las reglas, y en caso de que la UCR no ratifique la alianza, los radicales que siguen a Dalceggio participarán “como extrapartidarios”.

Tortoriello reconoció la división que aqueja a sus socios y señaló que “hay un grupo de radicales que hace años está trabajando para Juntos Somos Río Negro”. D dijo estar convencido de que “el grueso del radicalismo está con Juntos por el cambio, con sus valores y con su decencia”.