El Gobierno empieza una agenda de actividades centrada en el cierre de las sesiones extraordinarias

El Gobierno Nacional comenzará la semana con una agenda de actividades centrada en el cierre de las sesiones extraordinarias. A la par, el presidente de la Nación, Javier Milei, preparará su discurso para la Apertura de la Asamblea Legislativa que se llevará a cabo en el Congreso Nacional el próximo 1º de marzo.

El lunes por la tarde, la secretaria de Presidencia de la Nación y hermana del mandatario, Karina Milei, encabezará la primera mesa política de la semana, junto a las principales figuras del Gabinete para alinear la estrategia legislativa tras la reciente aprobación del Proyecto de Modernización Laboral impulsado desde La Libertad Avanza (LLA).

Entre los presentes estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

Cómo sigue la semana para el Gobierno

Otro de los sucesos que tendrá lugar el mismo lunes, pero en San Carlos de Bariloche (Río Negro), será la visita de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quien visitará de manera no oficial la ciudad en la que ya se está preparando un fuerte operativo de seguridad.

Si bien la información que circula es prácticamente nula, debido al hermetismo sobre el motivo del viaje, ya se prevé un cuerpo de aproximadamente 200 personas que acompañarían al mandatario, además de cuatro helicópteros a disposición para su desplazamiento interno.

Aún no se confirmó si se concretará una posible reunión que mantendría entre Zayed Al Nahyan y Milei.

En una segunda mesa política, el Ejecutivo Nacional llevará a cabo, este martes, una reunión de Gabinete en la que se concretarán los principales objetivos de cada ministerio y que se sumarán al discurso que el Jefe de Estado dará en la Apertura de las Sesiones Ordinarias.

En dicho discurso, se espera que el Presidente enumere los logros de sus dos primeros años de gestión y, además, anuncie una batería de nuevas medidas para el resto del año, con el foco puesto en la reforma laboral, que ya consiguió la semana pasada.

Por último, para este viernes ya está confirmado el cierre formal de sesiones extraordinarias donde, en ese último día, se tratarán los proyectos incluidos en el temario oficial, como la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Asimismo, se prevén algunos encuentros puntuales con ciertos ministros, aunque sin fecha aparente, para repasar el cumplimiento de las metas fiscales proyectadas para el primer trimestre de este año.

Noticias Argentinas.