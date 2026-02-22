La respuesta del Gobierno de Javier Milei por Fate y los cargos sensibles en la Justicia que captan la atención

En una semana donde se debatió la reforma laboral en Diputados, la empresa de neumáticos Fate anunció el cierre de la fábrica. Esto derivó en una conciliación obligatoria dictada por el gobierno de Javier Milei para frenar más de 900 despidos. Desde el Ejecutivo mencionan otros casos donde empresas optaron por invertir en el país.

Otra agenda seguida de cerca es la del ámbito judicial y los puestos que faltan cubrir en tribunales federales.

El empleo, Fate y lo que analiza el Gobierno

Desde el Gobierno hay una cifra que no minimizan. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación el empleo asalariado registrado en el sector privado cayó en noviembre pasado un 0,2%, en comparación de octubre.

“En el modelo que impulsa Milei, donde la apertura económica y la eliminación de regulaciones genera un shock competitivo, es inevitable una transición de industrias donde Argentina no es competitiva y no pueden hacer frente a esa competencia, mientras otras donde sí lo somos crecen y se desarrollan”, sostuvo un integrante clave del Gobierno, citado por Infobae.

Desde el Gobierno por un lado aseguran que las proyecciones en adelante serán positivas. Mencionaron como ejemplo que Carrefour se quedará e Argentina y que invertirá en el país generando 2.500 nuevos puestos de trabajo hasta 2027. También afirmaron que el RIGI motivo la creación de más llegadas de empresas.

Otro punto es la agenda judicial del Poder Ejecutivo. Según indicó el medio de Buenos Aires, el sector ligado a Santiago Caputo planea enviar más de 50 pliegos para jueces federales y otro punto que se sigue de cerca son los cargos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También las vacantes en el Consejo de la Magistratura.

Desde el Gobierno se vio que lograron números importantes en el Congreso y que la oposición está desarticulada. “Me parece que deberían mirar menos en negociaciones por la Corte ahora. Si el año que viene consiguen números similares a 2025 van a poder nombrarlos más fácil y hasta pueden soñar con cambiar la Constitución”, opinó una fuente del ámbito judicial.

Cierre de Fate: qué dijeron del sindicato

Con Noticias Argentinas

La tensión en la planta de neumáticos Fate alcanzó un punto crítico este sábado luego de que los empleados denunciaran un lockout patronal, tras constatar que la firma no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Según relató Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero se encontraron con las instalaciones cerradas, lo que motivó una permanencia en los portones de la fábrica. «En el día de ayer los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas», afirmó el dirigente por Splendid AM 990, quien subrayó que la planta continúa «con candados y cadenas» pese a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos.