En el 2025, la “construcción” empujó la actividad económica en Río Negro

La mayor actividad en la construcción del oleoducto y de la planta petrolera en Punta Colorada se registró en el 2025. Foto Archivo

El movimiento económico en Río Negro -según el nivel de facturación informada a la Provincia- tuvo un crecimiento en el 2025 del 54%, empujado por la construcción. Esta actividad registra un aumento interanual del 231%.

El despegue de la construcción se explica -esencialmente- en la ejecución del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y ese aumento constituye una característica en Río Negro frente al desplome de la misma en el país por la suspensión de la obra pública por parte de la Nación. El último indicativo nacional indica que esa actividad en noviembre pasado tuvo una caída del 2,3% en relación a igual mes del 2024.

La Agencia de Recaudación Tributaria cobra Ingresos Brutos con la información de la facturación mensual que cada empresa remite a la Provincia. Esos datos se constituyen en la llamada “base imponible” para la aplicación de la correspondiente alícuota.

Esos registros son indicativos de los movimientos económicos de la Provincia. Una revisión de los totales del año pasado consigna un aumento del 54%, superior al índice de inflación, que alcanzó el 31,4%.

Después de la construcción, el rubro “servicios” concentra la segunda suba importante, con un 56%. Esta variación tiene impacto en la economía provincial, pues representa un 25% del total. Pero, la construcción ya no es tan significativa; aun el alza del año pasado llegó al 8%, aunque, normalmente, ese flujo ronda el 4%.

La principal circulación en Río Negro, con un 28%, se concentra en “comercio”, pero su variación interanual fue del 41%.

La actividad del sector turístico creció un 52% en el año y representa un 4% en la composición total de las actividades económicas de la Provincia.

El titular de la Agencia, Alejandro Palmieri, remarcó que la actividad de la “construcción sobresale extraordinariamente” y ese nivel “se debe fundamentalmente al impulso económico de las obras de infraestructura ligadas al Oleoducto VMOS que en el 2025 se encontraron en plena ejecución, y aún continúan en sus tramos finales”.

Detrás del movimiento por “construcción” y “servicios”, se ubica la suba del sector petrolero, con un 54%, mientras que la actividad “financiera” tuvo un incremento interanual del 53%, siempre en relación a sus facturaciones informadas por los contribuyentes a la cartera tributaria.

El análisis impositivo precisa que la facturación por el turismo subió en un 52 %. En la constitución general, el movimiento hidrocarburífero significa un 15% del total provincial y el turístico se mantiene en el 4%.

La actividad “primaria”, que representa un 6% de la facturación provincial, ascendió un 41%.

La “industria”, con un 12%, es el cuarto movimiento central en Río Negro, detrás de “comercio”, “servicios” y la tarea económica “petrolero”, pero su mejora anual llega al 34%, constituida en la menor.

Palmieri remarcó que “el comercio y la industria, en línea con lo que ocurrió en el país, reflejaron niveles de crecimiento en la actividad por debajo de la media” provincial.