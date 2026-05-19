El Gobierno apuesta a la baja de la inflación para recuperar salarios en el segundo semestre

El presidente, Javier Milei, apuesta a la profundización del modelo y confía en que la recuperación salarial se consolidará en los próximos meses a partir del colapso de la inflación, para lo cual insistió con la decisión de aplicar una política monetaria restrictiva.

Milei confía en una recuperación de los salarios con la caída de la inflación

“Seguirá el apretón de la política monetaria hasta derrotar la inflación”, insistió el jefe de Estado. De acuerdo con su visión, esta decisión hará caer la tasa de interés, lo cual baja el costo del capital y mejora el crédito, que en consecuencia generan mayor productividad y aumento de salarios.

El presidente ratificó el rumbo de su política económica al hablar durante un evento de Banco de Valores que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el esquema explicado por Milei, este proceso debiera afianzarse durante el segundo semestre del año, una vez que se limpiaron los efectos que dejó el cimbronazo financiero preelectoral.

Aunque sin hacer una mención directa a los datos, el presidente contrapuso su visión a los datos oficiales del Indec, que dieron cuenta de una nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos meses.

De acuerdo al informe del órgano estadístico, en marzo los salarios perdieron 0,4 puntos en términos reales.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, señaló que la combinación de estancamiento en los sectores vinculados a la demanda interna —que concentran la mayor parte del empleo formal— y una inflación todavía elevada hizo que el salario real del sector privado registrado acumule siete meses consecutivos de caída, con una pérdida acumulada del 4,8% con respecto a agosto del año pasado”.

Pero la consultora Equilibra añadió un nuevo foco para el análisis salarial al incorporar el concepto de “salario disponible”, que es aquel que le queda a los trabajadores luego del pago de sus obligaciones mensuales ineludibles (tarifas, alquileres, cuotas prepaga, etc).

“El ingreso disponible registrado cayó 0,4% mensual y 1,9% interanual, quedando 12% abajo del nivel promedio previo a la transición de gobierno (enero-septiembre 2023)”, señaló el informe.

Equilibria sostuvo que “durante el último año, todos los grupos mostraron mermas en su ingreso disponible tras pagar gastos fijos”. Añadió que los que menos perdieron fueron los asalariados privados formales (-0,6% mensual y -0,8% interanual) y los jubilados que no cobran la mínima (-0,9% mensual y -1,9% interanual), mientras que el ingreso disponible de jubilaciones mínimas (con bono) disminuyó 1,3% mensual y 6,7% interanual.

Acerca de los salarios públicos, indicó que, si bien se recuperaron en marzo 1,1% (mes estacionalmente alto), cayeron 4% interanual.

En este contexto, la consultora explicó que “el desempeño del ingreso real fue mejor que el del ingreso disponible porque la inflación general (3,4%) fue menor que la de los gastos fijos (5,1%). “En abril, la inflación descendió 0,8 puntos porcentuales contra marzo (pasó de 3,4% a 2,6%) y los gastos fijos crecieron 4,1%. Por esta razón, el ingreso real podría recuperarse en el mes, pero no está claro lo que sucederá con el ingreso disponible”, agregó.

Esto explica en gran parte la caída del consumo y la sensación de falta de circulante que se siente en la economía doméstica.

De esta forma, la falta de más recursos para los gastos no obligados y el apretón monetario que anuncia Milei ayudan a bajar la inflación, porque la gente no tiene dinero disponible en el bolsillo para convalidar aumentos.

Frente a este panorama, la consultora ACM proyecta una recuperación gradual del salario real en torno al 0,5%.

“Los riesgos se concentran, primero, en que no se consolide la recuperación de la actividad y persista la heterogeneidad sectorial, especialmente entre ramas más intensivas en mano de obra, lo que limitaría la capacidad de recomposición salarial en el segmento formal”, argumentó.

En segundo lugar, apuntó a que “una desinflación más lenta o episodios de mayor tensión cambiaria podrían acelerar el pass-through a precios y erosionar los aumentos nominales, aun dentro del esquema de bandas”.

Por su parte, Nadín Argañaraz advirtió que si el salario real se mantuviese estable en los valores que cerró marzo –o sea, sin ninguna recuperación por encima de la inflación–, “el poder adquisitivo de los empleados privados formales tendría una caída real de 3,9%, el de los empleados públicos nacionales el 5,2% y el de los empleados públicos provinciales de 1,8%”.

De allí que resulte relevante que se afiance el proceso de desinflación para que los próximos aumentos de sueldos puedan recomponer el poder de compra.

En ese proceso, el proceso de paritarias de cada sector y la posibilidad de cerrar acuerdos por encima de la evolución del costo de vida serán el factor clave. Del lado del Gobierno se observa una mayor flexibilidad para convalidarlos.

Corresponsalía Buenos Aires