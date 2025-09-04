José Mayans pidió juicio político para Patricia Bullrich por censura y exigió interpelar a Karina Milei

El jefe de la bancada peronista en la Cámara Alta, José Mayans, lanzó un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la denuncia judicial presentada por su cartera contra periodistas. El reclamo se centra en los allanamientos solicitados y en el freno a la difusión de audios ligados a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

«¿Hasta cuándo vamos a permitir que el semejante grado deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich«, dijo Mayans en referencia a la denuncia que efectuó Fernando Soto en Comodoro Py, funcionario de Bullrich.

Además, Mayans pidió por una interpelación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: «Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por una persona de alto rango en su propio Gabinete. Esperemos realmente que no termine esto en palabras, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias».

José Mayans pidió juicio político a Patricia Bullrich en el Senado.



La sesión de este jueves comenzó a las 11, presidida por el titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel está a cargo del Ejecutivo por el viaje a Estados Unidos del presidente Javier Milei quien se reunirá con empresarios en Los Ángeles y retornará al país el viernes.

La jornada comenzó con las cuestiones de privilegio que apuntaron contra el Gobierno, precisamente hacia la ministra Bullrich. Los legisladores cuestionaron lo que definieron como «un ataque» a periodistas y medios de comunicación que difundieron los audios en los que se denuncian las presuntas coimas en Discapacidad.

Luego, se avanzó sobre el veto presidencial. Tras lograr la mayoría de votos, se habilitó el tratamiento sobre tablas para revertir la iniciativa del presidente sobre la emergencia en discapacidad. La mayoría calificada exigía 47 votos y se alcanzaron 62 afirmativos, contra 8 negativos y ninguna abstención.

Los temas fuertes de la agenda: el veto a la Ley de Discapacidad y una reforma sobre los DNU

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso con amplio consenso en julio pasado, fue vetada en su totalidad por Javier Milei y desde entonces la oposición insistió en varias oportunidades en dar vuelta atrás con esta iniciativa del Gobierno.

La ley buscaba, entre otras cosas, actualizar las prestaciones y mejorar los beneficios para las personas con discapacidad, saldar deudas con los prestadores de servicios y ajustar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de acuerdo con el índice de inflación.

La oposición buscará reunir los dos tercios de los votos necesarios para insistir con la ley y anular el veto presidencial. De lograrlo, sería otro revés político significativo para el gobierno, ya que no se revierte un veto presidencial desde hace más de 20 años en Argentina.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados ya había rechazado el veto en agosto, por lo que la decisión del Senado es crucial.

El segundo tema en debate es una modificación a la Ley 26.122, que regula el trámite de los DNU. La oposición busca avanzar con un proyecto que haría más restrictivo el uso de estos decretos por parte del Gobierno.

La reforma apunta establecer plazos más rigurosos para la aprobación o rechazo de un DNU por parte del Congreso. También se intentará establecer que el rechazo de una de las cámaras sea suficiente para dejar sin efecto un decreto y se busca delimitar los criterios de «necesidad y urgencia».