Sesión clave en el Senado: el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad y una reforma sobre los DNU, la agenda del día

El Senado se prepara para una sesión clave este jueves, con dos temas de alta tensión en la agenda que pondrán a prueba otra vez la fuerza de la oposición y del oficialismo: el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad y una propuesta de reforma al régimen de los DNU.

La sesión de este jueves está pactada para las 11 y será presidida por el titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo por el viaje a Estados Unidos del presidente Javier Milei quien se reunirá con empresarios en Los Ángeles y retornará al país el viernes 5.

Los temas fuertes de la agenda: el veto a la Ley de Discapacidad y una reforma sobre los DNU

La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso con amplio consenso en julio pasado, fue vetada en su totalidad por Javier Milei y desde entonces la oposición insistió en varias oportunidades en dar vuelta atrás con esta iniciativa del Gobierno.

La ley buscaba, entre otras cosas, actualizar las prestaciones y mejorar los beneficios para las personas con discapacidad, saldar deudas con los prestadores de servicios y ajustar los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de acuerdo con el índice de inflación.

La oposición buscará reunir los dos tercios de los votos necesarios para insistir con la ley y anular el veto presidencial. De lograrlo, sería otro revés político significativo para el gobierno, ya que no se revierte un veto presidencial desde hace más de 20 años en Argentina.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados ya había rechazado el veto en agosto, por lo que la decisión del Senado es crucial.

El segundo tema en debate es una modificación a la Ley 26.122, que regula el trámite de los DNU. La oposición busca avanzar con un proyecto que haría más restrictivo el uso de estos decretos por parte del Gobierno.

La reforma apunta establecer plazos más rigurosos para la aprobación o rechazo de un DNU por parte del Congreso. También se intentará establecer que el rechazo de una de las cámaras sea suficiente para dejar sin efecto un decreto y se busca delimitar los criterios de «necesidad y urgencia».