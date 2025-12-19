Incendio en Bariloche: Río Negro confirmó cómo se originó el foco detrás del Sanatorio San Carlos

Un incendio en el Cerro Runge, a metros del Sanatorio San Carlos en Bariloche puso en alerta este viernes a SPLIF, Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia que dejaron circunscripto el foco. Horas más tarde, la provincia de Río Negro emitió un nuevo parte sobre la situación en la cordillera rionegrina.

Río Negro confirmó cómo se originó el foco detrás del sanatorio San Carlos en Bariloche

Según informaron oficialmente, el foco se inició a partir de una chispa generada por una amoladora que se utilizaba en el patio trasero del sanatorio, lo que derivó en un incendio forestal que demandó un intenso operativo de emergencia.

Gracias al rápido accionar del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Bomberos Voluntarios y otros equipos de emergencia, el incendio se encuentra actualmente circunscripto, es decir, contenido dentro de un perímetro determinado y sin avance libre.

No obstante, desde el gobierno aclararon que la situación sigue siendo dinámica, ya que factores como el viento podrían modificar el comportamiento del fuego. Por este motivo, brigadistas permanecen en el lugar realizando tareas de guardia de cenizas y monitoreo permanente.

Un origen evitable y las sanciones que habrá según Weretilneck

La investigación preliminar calificó el hecho como “extremadamente grave”, ya que se produjo en un contexto de alto riesgo climático y bajo estrictas restricciones para el uso de herramientas que puedan generar chispas.

En ese sentido, el gobernador Alberto Weretilneck fue contundente y aseguró que será “implacable” con quienes incumplan las normativas de seguridad durante este período crítico, recordando que la negligencia puede poner en peligro zonas urbanas, infraestructura y bosques nativos.

Recomendaciones a la población

Desde el SPLIF reiteraron a la comunidad una serie de recomendaciones clave:

Respetar las restricciones vigentes y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego.

Informarse únicamente por canales oficiales del Gobierno provincial y organismos de emergencia.

Denunciar de inmediato cualquier columna de humo o indicio de incendio llamando al 103.

Finalmente, destacaron y agradecieron el trabajo de los brigadistas y bomberos que continúan desplegados para proteger a la población y al ambiente en la región cordillerana.