Roca prepara una ordenanza para regular Uber y otras aplicaciones de transporte

El proyecto está en etapa de elaboración según indicaron desde el municipio. Foto: archivo.

El municipio de Roca comenzó a trabajar en una ordenanza para regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte de pasajeros. La iniciativa fue adelantada por la intendenta María Emilia Soria durante la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

La jefa comunal confirmó que el Ejecutivo enviará un proyecto para establecer reglas claras para este tipo de servicios como Uber, que en el último tiempo comenzaron a tener mayor presencia en la ciudad.

“No podemos permanecer ajenos al avance tecnológico”, señaló Soria al referirse al crecimiento de estas aplicaciones en distintas ciudades del país y también en el Alto Valle.

Debate por la regulación de las aplicaciones de transporte en Roca

Durante el último año el uso de plataformas de viajes comenzó a visibilizarse con más fuerza en Roca. La presencia de conductores que ofrecen traslados mediante aplicaciones generó debates y también reclamos desde el sector de taxistas en diversas oportunidades para solicitar más controles.

En ese contexto, la intendenta María Emilia Soria planteó la necesidad de avanzar con una regulación local.

Por su parte, el concejal Juan Mercado, impulsor de la ordenanza que regula taxis y radiotaxis aprobada en 2023, señaló que el tema está en análisis y que actualmente resulta complejo controlar la actividad cuando no existe una normativa específica.

El edil indicó que, una vez que el Ejecutivo envíe el proyecto, se prevé convocar a la comisión vinculada al sector del transporte para evaluar la iniciativa junto a representantes de taxistas.

Tras el análisis, la ordenanza deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante y luego ratificada por la intendenta con la publicación en el boletín oficial.

Uber aún no está habilitado en Roca y el municipio mantiene controles sobre el servicio mientras se elabora el proyecto

Actualmente, el servicio de Uber no está habilitado formalmente en General Roca. Desde el municipio han reiterado en distintas oportunidades que la actividad no cuenta con autorización y que los controles buscan desalentar el uso de transportes que no están incluidos dentro del sistema regulado.

Las autoridades señalaron que, al no estar habilitados, estos vehículos no pasan por las verificaciones ni requisitos que exige la normativa para el transporte de pasajeros, como licencias profesionales, seguros específicos y controles técnicos.

En contraste, los taxis habilitados deben cumplir con una serie de condiciones reglamentarias, como la identificación visible del vehículo, el cartel luminoso en el techo, la credencial del conductor a la vista y la emisión de comprobantes del viaje para los pasajeros. Con el nuevo proyecto, el municipio buscará definir cómo se incorporarán las plataformas digitales dentro de un esquema regulado.