Tensión con las comunidades mapuche en Vaca Muerta: el gobierno avanzará con el Registro de Comunidades

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, anticipó que este mes buscarán retomar el Registro Especial de Comunidades que comprometió la gestión anterior y cuyo reclamo por parte de las comunidades mapuche está incrementando la tensión, particularmente en la zona de Vaca Muerta.

Esa herramienta, que el gobierno incluyó como parte de la negociación por el procedimiento de consulta previa, libre e informada, es la que permitirá otorgar nuevas personerías en reemplazo de lo que hoy hace la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.

Tobares dijo que son 30 las comunidades que hoy están en trámite para obtener su reconocimiento.

Hay un “efecto dominó” que comienza con la personería, pues es la que habilita que la comunidad pueda participar del relevamiento territorial para delimitar su ocupación de tierras que, a la vez, abre la puerta para la consulta previa cuando algún proyecto u obra pueda afectar esos territorios comunitarios.

Si bien el ministro aclaró que esas 30 están distribuidas en todo el territorio es en la zona de Vaca Muerta donde se multiplican las tensiones por nuevas comunidades que surgieron en los últimos años, como desprendimientos de algunas ya existentes, y que demandan tierras involucradas en proyectos clave.

Uno es el oleoducto Vaca Muerta Sur que inició YPF el mes pasado y que saldrá desde Neuquén para llegar al mar por Punta Colorada, en Río Negro. De manera similar a lo que ocurrió con el gasoducto Néstor Kirchner, en el área de Tratayén, en Añelo, la comunidad Fvta Xayen, que no tiene personería, reclama acceder al procedimiento de consulta previa por la obra.

“Es un escenario de tensión. Hay una pretensión de la comunidad, pero en la herencia que recibimos nosotros hay un dictamen en cuanto a la inexistencia de la comunidad. Es decir, no se les están reconociendo los presupuestos básicos para reclamar. Es una situación que las comunidades conocen”, explicó Tobares.

Cuando se estaba por iniciar el gasoducto Néstor Kirchner, el estudio de impacto ambiental había incluido un pedido de información a la entonces secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente sobre la presencia de comunidades. Jorge Lara, quien era titular de la cartera, contestó que “no existen comunidades originarias registradas sobre el trazado informado, observándose que la afectación del tramo inicial parte de una propiedad privada y luego atraviesa un lote fiscal”.

El dato 57 son las comunidades indígenas reconocidas en la provincia de Neuquén.

«Diálogo de sordos»

Otro conflicto que el gobierno y las comunidades tienen abierto es el de Rincón de los Sauces, donde otra comunidad que reclama reconocimiento, Newen Kura, intentó frenar trabajos en un yacimiento de YPF. Por el episodio hubo dos mujeres detenidas.

Tobares reconoció que venían manteniendo “un diálogo bastante frecuente” con las comunidades, pero que se “acompasó” en las últimas semanas a raíz de ese episodio.

“Estamos con un diálogo de sordos en algunos aspectos. Buscamos los mecanismos que nos permitan contemplar los intereses de las comunidades en el área de Vaca Muerta en función de que no todos tienen la misma necesidad. Algunos cuentan con personería, otros no, algunos tienen el relevamiento iniciado y otros no. Son situaciones diferentes”, aclaró.

Una vía para intentar avanzar en el diálogo sería la finalización del Registro Especial de Comunidades que, según anticipó Tobares, el gobierno tiene intención de retomar este mes. Hay otras provincias que ya lo tienen como Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco.

De todas formas, la creación del registro “no es lineal” en cuanto a que eso signifique que todas las comunidades que hoy reclaman personería la obtendrán, pese a que fue un compromiso no dicho entre la administración de Omar Gutiérrez y el sector de la Confederación Mapuche que lidera Jorge Nahuel.

“El registro lo que va a hacer es establecer los presupuestos y los requisitos para obtener el reconocimiento”, indicó Tobares. También regulará el estatuto y organización política de la comunidad.