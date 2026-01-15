Tensión en el Mercosur: Brasil armó una «cumbre paralela» con la UE y desató el enojo del Gobierno antes de la firma

A horas de que se concrete la histórica firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el clima político en la región se enrareció de golpe. Una jugada de último momento del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, provocó sorpresa y malestar en el gobierno argentino: el mandatario organizó una recepción propia a los líderes europeos en Río de Janeiro para este viernes, quitándole protagonismo a la ceremonia oficial del sábado en Paraguay.

La novedad fue recibida con furia en Casa Rosada. Según publicó el periodista Jaime Rosemberg en La Nación, una alta fuente del Gobierno no dudó en calificar el movimiento como una «falta de respeto a sus socios», acusando a Lula de armar una «cumbre paralela» un día antes del evento institucional, lo que expone la fractura interna del bloque sudamericano.

La escala en Brasil, un día antes del encuentro en Asunción

El conflicto se desató tras la confirmación del Consejo Europeo: sus máximas autoridades, António Costa y Ursula Von der Leyen, harán una escala previa en Brasil para mantener una reunión trilateral con Lula.

Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea. (Foto: gentileza)

El comunicado oficial, que irritó a la diplomacia argentina y paraguaya, elogia el rol de Brasilia en la negociación y confirma la visita para «reforzar la alianza bilateral«. En la práctica, esto significa que Lula tendrá su foto triunfal con los europeos en suelo propio, y podría no viajar a Asunción el sábado, donde enviaría solamente a su canciller, Mauro Vieira.

Qué dice el comunicado oficial del Consejo Europeo

«Antes de la ceremonia de firma de los acuerdos UE-Mercosur en Asunción, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitarán Brasil para celebrar una reunión trilateral con el presidente Inácio Lula da Silva en Río de Janeiro.

Brasil es un socio fundamental para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, orden basado en normas, democracia y derechos humanos. La última presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para impulsar las negociaciones del Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y allanó el camino para su firma esta semana en Paraguay. La visita oficial reforzará esta firme alianza y fortalecerá aún más la relación bilateral».

«Desquite» político

La lectura que hacen en la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, es que se trata de un «desquite» del líder brasilero. Lula aspiraba a firmar el acuerdo durante su presidencia pro tempore en diciembre pasado, pero la negativa europea frustró sus planes. Ahora, al montar esta escena en Río, busca recuperar la centralidad política y, de paso, evitar compartir escenario con Javier Milei.

Mientras que los presidentes de Argentina, Paraguay (Santiago Peña) y Uruguay (Yamandú Orsi) confirmaron su asistencia a la firma en Asunción para mostrar una imagen de unidad, la ausencia casi segura de Lula y su «agenda propia» con los europeos vuelve a poner en tensión el vínculo bilateral, ya desgastado por las diferencias sobre la crisis en Venezuela y la alineación de Milei con Donald Trump.

Con información oficial y de La Nación.