Tensión en la Uocra de Roca por la movilización de un grupo de desocupados: fuerte operativo policial

La protesta durante la semana de este jueves en la calle Alsina de Roca. (Juan Thomes)

La movilización de un grupo de desocupados de la Uocra que pide trabajo en las obras del Oleoducto Vaca Muerta Sur y acceso a la delegación de la calle Alsina generó un importante operativo policial del que participaron efectivos de Roca y Cipolletti, y miembros del grupo especial COER.

La tensa situación generó un corte de tránsito de la calle Alsina en forma preventiva por parte de las autoridades policiales. Los miembros del gremio desocupados afirmaron que el titular del gremio en Roca, Leonardo Pridebairo, dejó cerrada con llave la oficina local desde que la seccional Alto Valle fue intervenida desde Buenos Aires por la dirección nacional, que colocó a Jonathan Romero a cargo de esta zona.

Esta decisión también sacó a Juan Garrido de la conducción del gremio en el Alto Valle de la provincia.

Los afiliados del gremio de la construcción desocupados forman un grupo que ya ha pedido trabajo al norte de Roca, en la zona donde se está construyendo la cabecera de bombeo del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

La policía montó un importante operativo policial. (Juan Thomes)

También hubo tensión semanas atrás en una sede que la empresa mexicana Megsa, que participa de las obras de construcción de los tanques, tiene en la zona rural de Roca.

Según los manifestantes, el interventor Romero solo habilitó tres cupos laborales en esta obra para trabajadores de Roca y afirmaron que tampoco los recibe. Los desocupados afirmaron que son aproximadamente 150 personas sin trabajo.

Cuestionaron también que los cupos laborales se manejan directamente desde la seccional Regina del gremio.

Los desocupados de Uocra en la calle Alsina. (Juan Thomes)

Cerca del mediodía de este miércoles los obreros de la construcción se desmovilizaron en medio del fuerte operativo policial.