Tortoriello empezó con recorridas en su «construcción territorial» para el 2027

El diputado Aníbal Tortoriello fue el único orador en un encuentro en Viedma. Foto Gentileza.

El diputado nacional Aníbal Tortoriello empezó sus recorridas de “construcción territorial” y se enfoca en su candidatura a la Gobernación.

En febrero reunió a su dirigencia en Cipolletti para reafirmar su objetivo provincial y su plan de recorrer “tres a cuatro” veces a la Provincia antes de las elecciones, que se proyectan para marzo o abril del año próximo.

En los últimos días, se concentró en la zona atlántica. Su mayor actividad política recayó en Viedma mientras que el viernes estuvo en Sierra Grande y recorrió la construcción de la planta de exportación petrolera de Punta Colorada. Ayer participó en reuniones en San Antonio.

El cipoleño pretende encabezar la lista de La Libertad Avanza, pero dispone de su propio partido, Creo por si no logra ese espacio libertario.

En la Capital provincial, Tortoriello desplegó una agenda propia de un candidato, con encuentros con entidades intermedias (en la Cámara de Comercio y en la Sociedad Rural) y un cónclave con militantes o simpatizantes.

El diputado nacional será nuevamente candidato a la Gobernación. Conformó el año pasado su partido Creo pero, en la elección nacional, integró la lista y fue electo por La Libertad Avanza.

Su propósito radica en la presentación por la fuerza libertaria, pero no duda en que se inscribirá con su partido si no se le facilita ese espacio. Ya está avanzado el expediente en la Justicia rionegrina para el reconocimiento de Creo, que -por ahora- solo tiene habilitación nacional.

En Río Negro, La Libertad Avanza procura su reorganización, a pesar de que la diputada Lorena Villaverde mantiene su presidencia. Como nuevo referente de la Casa Rosada, el senador Enzo Fullone y el vicepresidente Damián Torres lograron corrimientos y pasaron a dominar el Congreso del Partido. La estabilidad partidaria recién permitirá pensar en alguna candidatura, que -por lo menos- condicione el avance de Tortoriello.

En principio, el diputado cipoleño congregó en Viedma a los suyos y, también, asistieron autoridades de LLA -como Eliana Medvedev- y actores libertarios, como la concejal Ivi Franco y la exradical Genoveva Molinari.

El exintendente cipoleño se movió con los legisladores Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, el excandidato Roberto Brusa, la concejal María Andría y los dirigentes Pedro Casariego, Juan Carlos Valles, Nicolás Yansen y Andrea Correa.