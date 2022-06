Tortoriello sintió «vergüenza ajena» con la compra del avión rionegrino

Tortoriello no dejó dudas, quiere ser candidato a gobernador.

Anibal Tortoriello no oculta su aspiración a gobernar la provincia. «Con el respeto que me merecen nuestros aliados, yo quiero ser candidato de Juntos por el Cambio, seré el candidato, pero falta definirlo oficialmente», le dijo ayer a RN Radio.

El ex intendente fue terminante en cuanto a la posibilidad de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia: «sólo buscan impunidad para todos los que tienen causas en la justicia», aseguró y dejó en claro que si la propuesta de integrar la Corte con 25 miembros llega al Congreso, él votará en contra. «No quieren mejorar el sistema judicial, lo que quieren es impunidad», reiteró y dijo que «hay temas centrales mucho más urgentes de los que ocuparse, como es el descalabro del país, una inflación galopante».

«La sociedad está pidiendo un cambio y claramente la opción somos nosotros, Juntos por el Cambio, ya lo dijeron los argentinos en la elección del año pasado y eso para nosotros es un piso para aspirar a ser gobierno en Río Negro. Salimos segundos incluso por encima del peronismo y eso lo vamos a ratificar el año que viene». explicó.

Cuando lo consultaron por las alianzas que sumó Alberto Weretilneck, además de las adhesiones de algunos intendentes para evitar la «marea amarilla», respondió que «hay intendentes que están y estarán con nosotros. Lo de Juntos Somos Río Negro no es otra cosa que repetir el modelo de alianza que a nivel nacional el Gobierno de Río Negro tiene con el kirchnerismo, pero hay algunos jefes comunales que hace rato se acercaron al Gobierno rionegrino».

Sobre las figuras nacionales, Tortoriello no fue del todo claro a la hora de establecer alguna preferencia. «Emitir opinión sobre a quién prefiero sería condicionante y no sería determinante porque en definitiva no seré yo quien lo decida sino el partido en su conjunto, la coalición». Sin embargo, luego destacó las virtudes de Patricia Bullrich «por su carácter y fortaleza», a Horacio Rodríguez Larreta «por su capacidad de gestión» y a Mauricio Macri por su «experiencia».

En cuanto a la compra del avión por parte del gobierno rionegrino, dijo sentir «vergüenza ajena porque se desperdicie tanto dinero en la compra de un avión bajo la supuesta necesidad de los traslados sanitarios. Estas son las cosas que alejan a la política de la gente». Cerró diciendo «es impensable e impresentable esta compra».

