Museo Tello: investigan qué pasó con su patrimonio tras el incendio que destruyó un depósito en Viedma

El galpón de Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma, donde se almacenaban bienes del Museo Tello y que fue destruido por el incendio. Foto: Marcelo Ochoa.

La Provincia todavía no pudo determinar qué ocurrió con las colecciones del Museo Histórico y Arqueológico Gobernador Eugenio Tello después del incendio que destruyó un depósito de Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma. El secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile, confirmó que no recibieron información del prestador que tenía a cargo la guarda de los bienes y que solicitó la intervención del Ministerio Público Fiscal.

«Nosotros no hemos recibido un informe por parte del prestador que hacía la guarda del patrimonio del Tello. Me presenté ante el Ministerio Público Fiscal solicitando su intervención porque no hemos recibido notificación alguna», explicó el funcionario.

Fraile señaló que todavía no pueden determinar el estado de las colecciones ni establecer el alcance de las posibles pérdidas. Para avanzar en esa evaluación deberán esperar el trabajo pericial de Bomberos y las actuaciones judiciales.

Según indicó, primero deberá establecerse cómo se originó el incendio y determinar si fue intencional. A partir de los resultados de las pericias, la investigación continuará bajo la intervención de la fiscalía correspondiente.

El galpón de Guardatodo, en el Parque Industrial de Viedma, quedó destruido tras el incendio del jueves. Allí se encontraban guardados bienes del Museo Tello. Foto: Marcelo Ochoa.

El siniestro ocurrió durante la tarde del jueves 5 de noviembre, en un galpón ubicado en la intersección de las calles 207 y 206. Dos dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas. Las pérdidas materiales en el depósito fueron totales y no se registraron personas heridas.

Una licitación por $71 millones para conservar las colecciones del Museo Tello

En agosto de 2026, el Gobierno de Río Negro publicó la Licitación Pública Nº 65/2026 para alquilar un inmueble en Viedma durante 12 meses, destinado a la guarda, custodia y conservación de los bienes del Museo Tello. El presupuesto estimado fue de $71.117.000, equivalentes a unos US$45.300.

El llamado, publicado en el Boletín Oficial Nº 6516, establecía el 24 de agosto como fecha de apertura de ofertas. La contratación estaba a cargo de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura.

La Provincia recibió dos propuestas. Gestión Global Patagónica S.A.S. presentó un presupuesto de $50.160.000, equivalente a $4.180.000 mensuales. La segunda oferta correspondió a Magalí Canosa, por $30.000.000, es decir, $2.500.000 por mes, y resultó adjudicada.

Entre las condiciones establecidas en la licitación, el inmueble debía contar con una superficie mínima de 250 metros cúbicos totalmente cubiertos, cerramiento, limpieza y control estable de temperatura y humedad. También debía tener acceso restringido al personal y permitir el ingreso de un camión semirremolque para las tareas de carga y descarga.

El pliego exigía además un autoelevador de al menos dos toneladas, estanterías reforzadas para soportar grandes cargas, alarma y cámaras de videovigilancia. El espacio también debía contar con elementos de protección contra incendios y una póliza de seguro que cubriera posibles daños por incendios, inundaciones y robos.

El reclamo de una concejala tras el incendio en Viedma

La concejala Vanessa Cacho Devincenzi expresó su preocupación por la posible pérdida del patrimonio y anunció que desde su bloque Patria y Futuro – MDF trabajan en una presentación para solicitar explicaciones al intendente y que este requiera información al Gobierno provincial.

«Da mucha bronca y tristeza pensar que gran parte o todo el patrimonio histórico del Museo Tello podría haberse perdido para siempre en el incendio de Guardatodo. Es inadmisible haber llegado a esta situación», manifestó.

La concejala también cuestionó el prolongado proceso de cierres y traslados que atravesó la institución. «Hace 16 años que el museo atraviesa cierres, traslados y promesas incumplidas. Y hoy estamos frente a la posibilidad de haber perdido parte irremplazable de nuestra historia», sostuvo.

En ese sentido, anticipó que buscarán que se esclarezca lo sucedido, se conozcan los posibles daños y se determinen las responsabilidades.

Museo Tello: años sin sede definitiva

El Museo Histórico y Arqueológico Gobernador Eugenio Tello fue fundado en 1971 y se convirtió en uno de los espacios de referencia para la preservación de la historia regional. Su acervo reúne más de 5.000 piezas arqueológicas, históricas y paleontológicas, algunas de miles de años de antigüedad.

También forman parte de su patrimonio documentos, libros antiguos, fragmentos de morteros, creaciones precolombinas, paneles y troncos petrificados. El museo contaba, además, con una Biblioteca Histórica y el Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

Su trayectoria estuvo marcada por distintos cambios de sede. En 1972 se inauguró en el antiguo edificio municipal de Viedma, donde funcionaba también el Centro de Investigaciones Científicas (CIC).

En 2010, el museo dejó su sede histórica y comenzó un prolongado período sin un espacio propio. Después de siete años cerrado, volvió a abrir sus puertas en 2017 en un inmueble alquilado de la calle San Martín 360, aunque esa sede tampoco sería definitiva.

A fines de 2024, la institución volvió a quedar sin un espacio para recibir visitantes. Sus colecciones fueron nuevamente embaladas y trasladadas, mientras parte del personal fue reubicado en otros organismos.

La Escuela Nº 1, un proyecto que no llegó a concretarse

Uno de los proyectos anunciados para recuperar el funcionamiento del museo fue su traslado a la antigua Escuela Nº 1 de Varones, ubicada en Rivadavia 148, un edificio declarado Monumento Histórico Provincial.

En diciembre de 2024, el Gobierno de Río Negro anunció que el espacio albergaría al Museo Tello y que su funcionamiento se articularía con la Asociación Amigos de lo Nuestro.

Sin embargo, la iniciativa no llegó a concretarse. Las evaluaciones técnicas y arquitectónicas posteriores descartaron ese inmueble como sede por no reunir las condiciones necesarias para conservar las piezas.