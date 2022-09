Tras el lanzamiento de Figueroa, Petroleros aún no definen su lugar en la interna del MPN

La lista Azul y Blanca, que lideran los dirigentes petroleros Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci, aún no definió cómo se comportará con respecto a las elecciones internas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Esta mañana, el diputado Rolando Figueroa anunció su intención de ser candidato a gobernador, aunque mantiene el suspenso si se presentará dentro o fuera del partido provincial. Lo que sí se confirmó, es que ya reservó el color de su lista, el violeta.

«Reservar color no significa nada, lo guarda porque está bien, es de su lista, pero no quiere decir nada», advirtió Rucci. En diálogo con RÍO NEGRO aseguró que desconoce cuáles son las intenciones de Figueroa. Anteriormente ya había expresado que la decisión del diputado es puramente suya, pero que él, en su lugar, no iría por fuera del partido.

En lo que respecta a la su lista, el dirigente petrolero explicó que fueron las condiciones climáticas del fin de semana las que atrasaron la definición sobre el lugar que ocuparán en la interna. Por eso, está previsto que no más allá de esta semana, seguramente el miércoles, se de la reunión. Las opciones son varias: ir con candidatos propios en todos los cargos, o solo en algunos y apoyar al postulante a gobernador de otra lista.

Para evitar suspicacias (¿o alimentarlas?), Rucci, en diálogo con FM Capital, repitió varias veces que hablaron con los referentes de las dos listas más fuertes del MPN, a la vez que recordó: «hemos sido críticos de las dos líneas».

Además, descartó haberse rebelado contra Pereyra y un posible acuerdo con los azules de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag. Aseguró que solo da su opinión y que esta libertad es una característica que pocos espacios políticos tienen.

Finalmente, lamentó que no se hayan escuchado mejor dentro del propio MPN para poder ir juntos a las elecciones.