Definición de Rolando Figueroa: «Voy a ser candidato a gobernador de Neuquén»

El diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, confirmó hoy a través de un mensaje en sus redes sociales que será candidato a gobernador de Neuquén, aunque sin precisar si buscará hacerlo a través de la interna partidaria o por fuera. «No hay que temerle al poder, porque el poder está en cada uno de nosotros. Vamos a pegarle un sacudón a las injusticias», afirmó el dirigente.

En un video grabado en donde se lo puede ver solo, en plano corto, Figueroa afirmó: «Hemos recorrido varias veces la provincia. Hemos escuchado todas las voces. No podemos seguir tolerando la injusticia de seguir viviendo en una provincia rica en donde muchos neuquinos la están pasando mal».

«Por eso te quiero contar que voy a ser candidato a gobernador del Neuquén. Porque tengo la convicción, la fuerza y la volutnad de poder trabajar junto a vos para que Neuquén se pare de cara al futuro de la menor manera».

El mensaje, que finaliza con su slogan «Neuquinizate» y la frase «llegó el momento» no da demasiadas aclaraciones respecto a cuál será el partido político por el cual se postulará. A menos de un mes de que venza el plazo para presentar listas en la interna del MPN, el dirigente pareciera indicar que irá por afuera, dado que utiliza la palabra candidato, en lugar de precandidato. Sin embargo, la expresión «no temerle al poder» también podría ser un mensaje para el oficialismo que conduce el partido.

Si Figueroa desiste de enfrentar a Marcos Koopmann del sector Azul en las elecciones partidarias, lo harían recién en la general, que se especula será en marzo o abril del 2023.

Tras considerarlo tranquilamente, estando muy seguro, quiero contarles que he tomado la decisión de competir por la Gobernación de mi querida provincia del Neuquén. Estar vivo es no temer. Con ustedes no temo a nada. Esta es una definición cargada de vida y de esperanza. pic.twitter.com/1Jw1wdBGxr