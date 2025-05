Tras la fuga de los Manes y la derrota en CABA, la UCR intenta sobrevivir en la Patagonia

Pablo Cervi y Darío de Loredo se coordinan en el Congreso.

El triunfo de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y la conversación vía WhatsApp de mutuo perdón entre Javier Milei y Mauricio Macri encarrilaron a los amarillos camino a un acuerdo con los libertarios. Ese pacto, que tomará distintas formas según cada provincia, es casi un acta de defunción para el radicalismo que la semana pasada sufrió una previsible derrota en la Capital y el exilio interno de Facundo y Gastón Manes que lanzaron un propio espacio desde Tigre.

En la grilla del conteo final porteño el sector de Evolución UCR de Martín Lousteau quedó relegado al séptimo puesto sin sumar ninguna banca. Los efectos en el sur son determinantes para el futuro del partido: en casi toda la Patagonia, a excepción de Río Negro y la provincia de Tierra del Fuego, no hay reconocimiento al liderazgo de Lousteau como presidente del Comité Nacional sino que los que mandan son los gobernadores.

Que no haya elección de medio término en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz amplía plazos para las posibles alianzas frente al empoderamiento de Javier Milei, la implosión de las fuerzas políticas tradicionales y la apatía general evidente en el creciente ausentismo del electorado.

Al sur del Río Colorado el Gobierno nacional ausculta el crecimiento de figuras libertarias para sumar senadores allí donde se renuevan. Coinciden las fuentes consultadas en que la posibilidad de negociar en simultáneo listas de diputados y senadores nacionales facilita acuerdos bajo el influjo de los sellos, los egos y las trayectorias personales. La Boleta Única de Papel (BUP) evitará el efecto arrastre tanto a favor como en contra.

En Chubut los radicales se garantizan la supervivencia. El gobernador Ignacio Torres mandó a cuidar a su vicegobernador, Gustavo Menna, quien con su liderazgo y presencia consolida la alianza entre el PRO y la UCR. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no tiene embajadores en el distrito como sí los tiene en el Comahue. En ese marco y por este turno electoral no aparecen interferencias nacionales para Torres que dialoga y colabora con Milei sin obsecuencia. En su entorno saben que no cambiará la estrategia que le permitió correr al peronismo del gobierno local. Repiten que no imitará al chaqueño radical Leandro Zdero y que en cambio apuesta a plebiscitarse apoyándose en su vicegobernador radical a quien esta semana le cedió la gran vidriera de AmCham y también la de Arminera.

En el mapa regional Río Negro aparece nuevamente como la provincia más difícil para la identidad radical. La UCR se prepara para la asunción de sus autoridades tras lo cual convocará a la convención provincial. En ese contexto, dirigentes como Lorena Matzen plantearán la conformación de un gran frente antiMilei. Ante las ambiguas señales del gobernador Alberto Weretilneck dudan si podrán o no sumar a Juntos Somos Río Negro.

En Neuquén el mileismo compite con la neuquinidad de Rolando Figueroa. Sin alistarse entre los gobernadores más dialoguistas con la Casa Rosada tampoco le da la espalda al Presidente.

Los radicales están divididos, como en todo el país, entre leales –los autodenominados ‘con peluca-, amigables –los liderados por Rodrigo de Loredo- o los opositores al jefe de Estado.

El diputado Pablo Cervi cada día se muestra más convencido y, contrario a una parte del partido, busca replicar en la provincia el apoyo que expresa en el Congreso. En su caso cree que la marca UCR se despersonaliza en el consorcio del gobernador aunque no quiere firmar la ficha de pase a LLA.

En el ámbito parlamentario opera con los otros cinco radicales integrantes de la Liga del Interior, coordina con De Loredo y trabaja a favor de Milei con algunos otros referentes de fuerzas provinciales. El miércoles impidieron que hubiera quórum y se cayó la sesión convocada entre otros temas para aumentar las jubilaciones y el bono.

“Estamos comprometidos con el cambio y la estabilización de la economía”, le dijo Cervi a DIARIO RIO NEGRO. Y con sus habituales argumentos justificó su posición: “Impulsamos propuestas y apoyamos los proyectos que sirvan a organizar la economía y generar estabilidad; eso está generando que se radiquen inversiones y va a generar trabajo y desarrollo en las provincias, que es lo más importante.”