Tras la liberación de Nahuel Gallo, el Gobierno mantiene el reclamo oficial por Germán Giuliani

La alegría por el regreso del gendarme Nahuel Gallo al país dejó al descubierto una herida que aún permanece abierta para la diplomacia argentina: el caso de Germán Giuliani. Mientras Gallo ya se encuentra en Argentina, Giuliani continúa privado de su libertad en territorio venezolano desde hace casi un año.

En un comunicado oficial emitido este domingo, la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, fue tajante al exigir su «inmediata liberación», calificando su situación, junto a la de otros detenidos como lo estaba Nahuel Gallo, como una «grave violación a los derechos humanos que la comunidad internacional no puede tolerar».

¿Quién es Germán Giuliani?: Un viaje comercial que terminó en detención arbitraria

Germán Giuliani es un abogado argentino que, según el relato de su propia familia, viajó a Venezuela por motivos estrictamente profesionales.

: fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo 2025. Según su hermana, , su hermano se encontraba en el país para «firmar contratos comerciales«. Contexto de redada: la familia sostiene que Germán fue víctima de una detención masiva. «Ese mismo día detuvieron a otras 80 personas bajo causas arbitrarias«, denunció Vanesa en diálogo con medios nacionales, subrayando que la falta de pruebas es una constante en estos procesos.

¿Quién es Germán Giuliani? «Fe de vida» de dos minutos: la angustia de la familia

La comunicación con Giuliani es casi nula y se reduce a contactos mínimos que apenas sirven para confirmar que sigue con vida.

: el abogado tiene permitido hablar con su esposa solo una vez cada 15 días. Las llamadas duran apenas dos minutos. «Es una fe de vida«, describen sus allegados con desesperación. Costo político: la familia de Giuliani cree que Germán está pagando las consecuencias del quiebre de relaciones entre Buenos Aires y Caracas. Al no haber diálogo directo entre los gobiernos de Milei y Maduro, la mediación depende exclusivamente de terceros países.

¿Quién es Germán Giuliani? El eje diplomático: el rol de EE.UU. e Italia

Al igual que en el caso de Nahuel Gallo, la liberación de Giuliani depende de una compleja red de presión internacional.