Nahuel Gallo regresó a la Argentina: así fue el emotivo reencuentro con su familia luego de estar detenido en Venezuela

El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno de Venezuela, regresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además de su familia en el lugar estaban la senadora y exministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El mensaje de Gendarmería por la liberación de Nahuel Gallo

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

“Esta tarde se produjo un hecho de profundo significado Institucional: la liberación del Cabo Primero Nahuel Gallo, privado de su libertad en Venezuela desde diciembre 2024″, escribió Gendarmería Nacional en su cuenta de X.

Y concluyó: “Desde la Gendarmería, reafirmamos nuestro compromiso con cada miembro de la institución”.

Nahuel Gallo detenido desde 2024

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y Luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

Nahuel Gallo y el mensaje de Chiqui Tapia

El presidente de la asociación que regula el fútbol argentino realizó una publicación respecto de la liberación del gendarme. “Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia.

En un segundo posteo al respecto, Tapia agregó: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

Con Noticias Argentinas e Infobae