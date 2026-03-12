Tras la polémica, Manuel Adorni pidió disculpas por decir que estaba “deslomándose” en Nueva York
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas luego de afirmar que estaba “deslomándose” durante su viaje a Nueva York por la “Argentina Week”.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, lugar al que viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes el funcionario.
Y señaló que «detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas».
Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del presidente”, añadió.
Y cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.
NA
