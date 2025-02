Tras retirar a la Argentina de la OMS, Javier Milei prepara una denuncia histórica contra su director

Después de anunciar la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el próximo paso del presidente Javier Milei será denunciar al director del organismo supranacional ante la Corte Penal Internacional.

Según trascendió en Casa Rosada, la acusación contra Tedros Adhanom Ghebreyesus se basa en considerar que las políticas aplicadas durante la pandemia de Covid-19 constituyen delitos de lesa humanidad. No hay antecedentes de una denuncia contra un director de la OMS.

La salida de Argentina de la OMS fue anunciada dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para retirar a su país de la OMS, bajo el argumento de que China aporta muchos menos recursos.

De acuerdo a trascendidos, el presidente Milei sostiene que al aplicar la cuarentena como método de prevención en la propagación del virus Covid-19, el titular de la OMS sometió a “delitos de esclavitud” y “actos inhumanos” a los ciudadanos de todo el mundo.

Aunque no fue anunciada oficialmente, el presidente Milei se ocupó hoy de replicar en las redes sociales, la versión sobre su próxima denuncia contra Ghebreyesus.

«La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad», dejo Javier Milei

“Es una organización criminal. La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad a gran escala durante la pandemia de Covid, según lo definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, dijo Milei en una reciente entrevista a la revista francesa Le Point.

La denuncia contra Ghebreyesus, en cierto modo, se vio anticipada ayer, cuando el presidente argentino calificó a los integrantes de la OMS de ser los “ideólogos de la cuarentena más cavernícola”.

Ghebreyesus es investigador especializado en sanidad pública y, desde 2017, es el director general de la OMS. Fue ministro de Salud y de Relaciones Exteriores de Etiopía, su país natal.

El titular de la OMS y blanco de las críticas del gobierno de Milei, también ejerció como investigador de enfermedades como la malaria, tiene un doctorado en salud comunitaria y fue miembro titular de The Global Fund, una organización que recauda fondos para la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis.

Según trascendió, Argentina debe aportar unos ocho millones de dólares a la OMS para su presupuesto estimado de 6.900 millones de dólares para 2024-2025.

La OMS enfrenta pérdidas significativas por el retiro de EEUU

Ghebreyesus ya pidió a representantes de países que persuadieran a Trump para que reconsidere la salida de su país del organismo. El retiro de los Estados Unidos, se estima, implicará la pérdida de alrededor del 20 porciento del financiamiento de la OMS.

En apoyo al gobierno libertario salió el diputado nacional (PRO), Fernando Iglesias: “Hace años que vengo peleando para crear una comisión investigadora de los delitos cometidos por el Estado nacional y los Estados provinciales durante la cuarentena. Fueron las peores violaciones a los derechos humanos en democracia”, dijo el legislador que se mueve en la órbita del oficialismo libertario.

“La salida de la OMS fue una decisión soberana tomada por el presidente Milei y por el ministro (Mario) Lugones. Responde a un análisis profundo sobre la gestión de este organismo que, sin dudas, está marcada por ineficiencias en la distribución de vacunas, restricciones innecesarias y falta de coordinación con los Estados. No podemos sostener ni participar en estructuras que no brinden respuestas concretas a las necesidades de la gente”, dijo la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano.

En Casa Rosada dicen que se deben investigar los contratos de las vacunas y los decretos y resoluciones firmados durante la presidencia de Alberto Fernández, y que involucraron a los exministros de Salud, Ginés González García -falleció el año pasado- y Carla Vizzotti.

El bloque de Unión por la Patria presentó hoy un proyecto para que la Cámara de Diputados “ratifique su voluntad” de que Argentina “continúe siendo miembro” de la OMS.

El proyecto de Unión por la Patria subraya que el Congreso debe ratificar las decisiones del Ejecutivo

“Conforme el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, es el Congreso de la Nación el que debe validar con su voto las decisiones del Ejecutivo en materia de tratados internacionales”, dice el proyecto.

Según los diputados peronistas, la no participación de nuestro país en el organismo significaría “encarecimiento de los costos en la compra de vacunas e insumos sanitarios, desvinculación con instituciones de salud científico-tecnológicas de otros países, menor acceso a información y desacople de políticas públicas regionales”.

El médico y diputado nacional de UxP, Pablo Yedlin, criticó la dirección emprendida por el gobierno nacional. “No tiene sentido lógico” haber retirado la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “más allá del seguimiento faldero” del presidente Milei a Donald Trump, opinó el diputado tucumano.

En declaraciones a Radico Splendid, Yedlin indicó que “el 25% del financiamiento de la OMS” proviene de Estados Unidos y que las políticas de Trump “van a generar un problema” para aquellos países que dependen del organismo “para combatir distintas enfermedades”.

La Fundación Huésped, muy consultada por el gobierno de Alberto Fernández para el manejo de la pandemia, dio su opinión sobre la decisión del gobierno de Milei: “La OMS no tiene poder para imponer políticas sanitarias. No funciona como organismo decisor, sino como asesor. Es decir: recomienda, no impone. Si no, todos los países tendrían las mismas políticas de salud. Por eso, la OMS tiene un rol importante para la coordinación de emergencias sanitarias, el control de brotes, en prevención de enfermedades, cooperación internacional y en la promoción de transferencia de tecnología”.

Corresponsalía Buenos Aires