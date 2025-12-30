Roca avanza con el plan de conectores viales y firmó el contrato para la primera obra en Güemes

El registro de oposición cerró sin que se presentaran vecinos en contra del proyecto. Foto: Juan Thomes.

El Municipio de Roca firmó el contrato para la ejecución del conector vial de la calle Güemes, una obra estratégica que se enmarca en un plan integral de conectores viales para mejorar el tránsito urbano en avenidas y calles que conectan distintos barrios de la ciudad, tanto en sentido norte-sur como este-oeste.

La iniciativa avanzó luego del cierre del Registro de Oposición, que finalizó el pasado 19 de diciembre sin que se presentaran objeciones por parte de vecinos. Ese paso administrativo habilitó al municipio la firma del contrato y el inicio de los trabajos en el tramo de la calle Güemes comprendido entre Jujuy y Mendoza.

El proyecto prevé la ejecución integral del conector vial e incluye la contratación de mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para su desarrollo. La intervención abarca trabajos integrales, que incluyen cordón cuneta, badenes y pavimento asfaltico.

Desde el municipio se informó que el contrato fue firmado este lunes con la empresa Quidel, adjudicataria de la obra. El inicio de las tareas está previsto para el mes de enero, con un plazo de ejecución de 365 días corridos.

El proceso licitatorio tuvo una instancia previa que quedó desierta, luego de que el primer llamado no prosperara por no recibir propuestas acordes al presupuesto oficial. En esa oportunidad se presentó una única oferta que superó en un 22% el monto estimado, lo que derivó en la apertura de una segunda Licitación Pública.

Ese nuevo llamado incluyó un proyecto actualizado para la pavimentación del conector vial de la calle Güemes, con un presupuesto oficial de $2.108 millones. La apertura de sobres de la Licitación Pública N° 48/2025 se realizó el viernes 7 de noviembre, instancia en la que se recibió una única oferta superior a los $2.472 millones por parte de la firma adjudicataria.

Los diez conectores viales que Roca construirá en dos años

Esta obra se enmarca dentro de un proyecto que presentó la intendenta María Emilia Soria en agosto ante el Concejo Deliberante denominado “Plan de Conectividad e Infraestructura Vial”, que se ejecutará por etapas entre 2025 y 2026.

El plan contempla un conjunto de obras destinadas a mejorar avenidas y calles con alto tránsito vehicular que conectan distintos barrios de la ciudad, tanto en sentido norte-sur como este-oeste. Incluye trabajos de pavimentación, reacondicionamiento y mantenimiento, además de medidas orientadas a reforzar la seguridad vial mediante señalización, iluminación y controles.

Entre las arterias incluidas se encuentran los principales accesos desde la Ruta 22, como Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, Avenida Roca, Mendoza, Jujuy y Vinter; y desde la Ruta Provincial 6, la avenida Jorge Newbery. El esquema también abarca conectores urbanos con creciente circulación, entre ellos Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos.