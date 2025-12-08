Trasladarán la planta de GLP de Sierra Colorada a Los Menucos para construir un nuevo hospital

Provincia destinará más de $12.000 millones para la construcción del nuevo centro de salud. Foto: Gobierno de Río Negro.

El aniversario 114° de Sierra Grande fue el escenario elegido para anunciar un paso esperado en la Región Sur, el inicio del nuevo hospital de Sierra Colorada, tres veces más grande que el actual. El contrato para poner en marcha la obra fue firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Marta Ignacio.

La jefa comunal de Sierra Colorada indicó que el nuevo hospital, anunciado en abril por el gobernador de Río Negro, apunta a «saldar una demanda histórica de la localidad«, que desde hace años gestiona la ampliación de su infraestructura sanitaria. La obra será financiada con recursos del Bono VMOS.

Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro.

Antes de que comiencen los trabajos del edificio principal, se ejecutará una etapa preparatoria. El primer paso será el desarme y traslado de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la localidad vecina de Los Menucos, necesaria para liberar el predio donde se levantará el hospital.

Ese traslado fue adjudicado a la empresa Coopetel, que fue la única oferente del proceso licitatorio. La firma presentó una propuesta por $71.914.640 y tendrá un plazo de 90 días para completar la tarea.

El contrato incluye el desmontaje y posterior rearmado de dos tinglados, vaporizadores, líneas de descargadero y la sala de compresores. También se trasladarán el puente de regulación, cañerías, sistema eléctrico exterior y los tanques de almacenamiento, además de la demolición de las bases existentes.

Durante el acto, Weretilneck remarcó el alcance de la obra y su impacto en el interior provincial. «“Este hospital va a ser uno de los más modernos de Río Negro y va a estar aquí, en Sierra Colorada. Era un compromiso que asumimos con Marta y hoy estamos dando otro paso concreto. Nuestro objetivo es que ningún rionegrino sienta que vive en un lugar de segunda: todos tienen las mismas prioridades y la misma importancia para la Provincia”, afirmó el gobernador de Río Negro.

Por su parte, la intendenta Ignacio subrayó el valor simbólico y social del proyecto para la comunidad. Señaló que el hospital responde a una necesidad postergada y destacó que se trata de una obra construida “entre todos”, que comienza a hacerse realidad tras años de reclamo.

Sierra Colorada tendrá un nuevo hospital moderno

Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro.

El nuevo hospital de Sierra Colorada se levantará en un predio ubicado entre las calles Benjamín Serra, avenida 25 de Mayo y Primeros Pobladores. El proyecto prevé la construcción de un edificio de infraestructura moderna, diseñado para mejorar y ampliar la capacidad de atención sanitaria en la localidad.

La obra quedó a cargo de la empresa Zigma S.A., que resultó seleccionada tras el proceso licitatorio y el análisis de las propuestas económicas. Su oferta final fue de $12.236 millones, luego de un pedido de reformulación realizado por la comisión evaluadora.

El edificio contará con accesos diferenciados y un área de guardia y emergencias con funcionamiento las 24 horas. También incluirá shockroom, salas de observación, consultorios, servicios de rayos y un sector obstétrico preparado para la atención de recién nacidos.

El proyecto sumará 11 camas de internación y espacios específicos para rehabilitación y kinesiología, además de áreas administrativas y dependencias para el personal de salud, incluidos dormitorios para guardias.

La obra contempla una superficie cubierta de 2.718,46 m2 y la firma tendrá un plazo de ejecución de 720 días corridos a partir del inicio de los trabajos.