Consultorios virtuales en la Región Sur: atención médica a distancia sin viajar 300 kilómetros

La Región Sur de Río Negro está dando un inédito salto en el acceso a la salud. Con la puesta en marcha de consultorios virtuales en Ramos Mexía, Sierra Colorada y otros hospitales de la línea, los pacientes con enfermedades crónicas ya no deben recorrer cientos de kilómetros para recibir la atención de un especialista.

Los encuentros se realizan dentro de los hospitales, en consultorios especialmente acondicionados, donde el paciente llega, se sienta frente a la pantalla y se conecta con médicos de otras localidades del Alto Valle. “La verdad que nos está dando muy muy buenos resultados, estamos muy orgullosos, hay un gran equipo de trabajo detrás”, destacó la directora del hospital de Ramos Mexía, Zulma Peña en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Telesalud en la Región Sur: consultorios virtuales en Ramos Mexía

En Ramos Mexia los consultorios virtuales comenzaron a funcionar en septiembre y ya se volvieron parte de la rutina de los viernes. El hospital dispone de un espacio cerrado, equipado con televisor, micrófono, conexión estable y soporte informático. Desde allí, tanto pacientes como profesionales realizan las videollamadas con especialistas en clínica médica y se registran las indicaciones en la historia clínica digital.

Peña remarcó que la herramienta significó un cambio profundo para los hospitales locales. “Es una propuesta bastante innovadora para nosotros”, explicó, recordando que Ramos Mexía cuenta desde hace un año con historia clínica digital y con equipamiento informático que permitió avanzar rápidamente hacia la telesalud.

La dinámica de atención inicia cuando el médico local identifica a pacientes que necesitan una segunda opinión o un control especializado y los deriva a este consultorio. «Tener la posibilidad de hacer eso ahí, con el asesoramiento de un especialista, es muy bueno porque está el médico, está el paciente y se ven todas las sugerencias para seguir el tratamiento», detalló Peña.

El equipo que sostiene la modalidad incluye médicos generalistas, enfermería, agentes sanitarios, administrativos y personal informático. Son ellos quienes organizan las agendas priorizadas, preparan la documentación clínica y acompañan al paciente durante la teleconsulta en el consultorio.

Actualmente, las consultas se realizan con especialistas del Alto Valle. En el caso de Ramos Mexía, Peña precisó: «En este momento, la médica que tiene los consultorios es una especialista en Clínica Médica del Hospital de Roca. Supongo que se van a ir incorporando más a medida que lo vayamos requiriendo».

«Con los consultorios virtuales, los pacientes ya no necesitan viajar kilómetros para atenderse»

El impacto para la población es inmediato, antes un paciente con hipertensión, diabetes, obesidad o trastornos tiroideos debía viajar hasta Roca, Viedma o Bariloche, según la especialidad. «El beneficio es que no tenemos que movilizar más de 300 kilómetros al paciente, por lo que implica el tiempo, la distancia, el chofer, la enfermera y el costo para el paciente también», señaló la directora.

En invierno, cuando las nevadas y los cortes de ruta complican la conectividad terrestre, la telemedicina se vuelve una herramienta estratégica. «Lo climatológico también nos influye. Entonces, poder resolverlo ahí mismo es muy bueno», sostuvo.

La comunicación con los vecinos se organiza a través del equipo sanitario: se cita a los pacientes con anticipación, se explican las condiciones de atención y se garantiza el consentimiento informado. «Ahí se arma toda la logística para que concurra al hospital», explicó la directora.

Avanza la telemedicina en la Región Sur de Río Negro

La Región Sur avanza de manera coordinada: hospitales de Los Menucos, Maquinchao, Ramos Mexía y Sierra Colorada participan de reuniones técnicas, articulan agendas con Atención Primaria y trabajan junto a equipos provinciales de telesalud e informática. La modalidad también incluye capacitaciones para la correcta utilización de plataformas y registros digitales.

El interés de la población crece semana a semana. En Ramos Mexía, las consultas comenzaron con dos o tres pacientes por jornada, mientras otras localidades registran un volumen mayor. «Ha venido gente de Treneta y de toda la zona nuestra, con muy buena aceptación», describió Peña.

Como hospital de complejidad III, suele derivar pacientes, sin embargo, la llegada de la telemedicina permite resolver consultas que antes eran imposibles sin traslado. «Poder determinar las indicaciones ahí mismo sin necesidad de irse hasta Roca es un salto de calidad muy importante», afirmó.

Con la agenda de diciembre ya en preparación, la Región Sur espera ampliar la oferta y sumar nuevas especialidades. «Como todo, hay que ir afinando cosas y mejorando. Esa es la idea, estamos muy felices con estos avances», concluyó Peña.