Río Negro anunció inversiones millonarias en tres pueblos de la Región Sur

La Región Sur atravesó una semana marcada por anuncios y licitaciones en infraestructura sanitaria, energética, urbana y productiva. Con actos encabezados por el gobernador Alberto Weretilneck y los distintos intendentes, tres municipios Maquinchao, Ñorquincó y Los Menucos pusieron en marcha obras consideradas «estratégicas» para mejorar servicios esenciales y fortalecer el desarrollo local.

Desde ampliaciones hospitalarias hasta nuevas redes de gas natural, estaciones de servicio, viviendas y modernización del sistema eléctrico rural, los proyectos responden a demandas históricas de comunidades.

Río Negro amplia el hospital de Maquinchao y tres empresas pujaron para ampliar la red de gas para 297 familias

En Maquinchao, el acto oficial incluyó la apertura de sobres para la segunda etapa de ampliación del hospital de complejidad III. El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de sostener inversiones públicas en zonas donde “el acceso a servicios esenciales depende casi exclusivamente del Estado”. La primera ampliación se inauguró en abril y contó con una inversión de $2.000 millones.

La única oferta para esta etapa fue presentada por la empresa Zigma, que presupuestó $4.090.947.236. La obra contempla un nuevo sector de guardia y emergencias con shockroom, enfermerías, rayos, consultorios, observación, esterilización y espacios de apoyo, además de la refacción integral del edificio existente.

La intendenta Silvana Pérez celebró el acompañamiento provincial y señaló: “Lo más importante es la cantidad de vecinos que mejorarán mucho la calidad de vida para siempre. Estoy orgullosa de liderar un equipo que no va a dejar a nadie atrás en Maquinchao”.

Otro anuncio clave fue la ampliación de la red de gas que alcanzará a 297 familias. Para las primeras 208 conexiones financiadas por la Provincia se presentaron tres ofertas: Del Río SA por $350.614.162,79; Rimsol SA por $627.622.286,05; y Agrovial Sur por $332.433.514,50. El Municipio financiará la extensión para las 89 conexiones restantes.

Además, se entregó un aporte provincial superior a $44 millones para la compra de luminarias LED, con impacto en seguridad urbana y calidad de vida.

Ñorquincó celebró su 98° y anunció su primera estación de servicio en la localidad

Por su parte, Ñorquincó celebró su 98° aniversario con una agenda centrada en obras junto al intendente Miguel Cuminao. El gobernador destacó que la localidad atraviesa «un momento de enorme dignidad y reconstrucción», y remarcó que las obras responden a «demandas históricas que recuperan la identidad del pueblo».

Durante el acto se firmó el convenio marco para construir la primera estación de servicio de la localidad, con una inversión provincial de $700 millones, que permitirá garantizar abastecimiento, reducir costos y abrir oportunidades productivas.

También se anunció la modernización del sistema eléctrico rural de Fitamiche, con una inversión superior a $1.800 millones, beneficiando a 14 familias que hoy no cuentan con suministro formal. Además, la Provincia entregó $50 millones para el nuevo puesto sanitario de Chacay Huarruca, que brindará atención primaria a 30 familias.

La agenda del aniversario incluyó, además, la apertura de sobres para la construcción de cordón cuneta, badenes y una alcantarilla, un acta compromiso para ejecutar cuatro viviendas del IPPV, la cesión de tierras para nuevas soluciones habitacionales y un convenio para la refacción integral de la Subcomisaría 73. Se sumó también un comodato para reactivar la máquina hiladora del Mercado Artesanal, impulsando el trabajo con fibra de guanaco.

Los Menucos avanza con obras de desarrollo urbano, viviendas y servicios públicos

En Los Menucos, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, y la intendenta Mabel Yahuar recorrieron diversas obras que se ejecutan con financiamiento provincial. Entre ellas se destacan la construcción de la nueva oficina de la Agencia de Recaudación Tributaria, la ejecución de viviendas del IPPV, la pavimentación urbana y el sistema de desagües pluviales.

La intendenta Yahuar valoró el trabajo conjunto y afirmó: «Hemos elegido desde el Municipio estas obras estratégicas para mejorar la calidad de vida de la gente. Estamos contentos y orgullosos con el acompañamiento del Gobernador porque se brinda trabajo y se dinamiza la economía local».

Por su parte, Echarren resaltó que el pavimento urbano es una de las obras centrales para la transformación de la localidad y subrayó el impacto de las nuevas oficinas de Recaudación, «la Provincia podrá ofrecer mejores servicios a los vecinos, junto con la ejecución de 12 viviendas a través del IPPV».