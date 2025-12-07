Río Negro anunció más de 380 obras en el Presupuesto 2026 y redefine su estrategia de inversión pública

El Gobierno de Río Negro ratificó los ejes centrales de la inversión en obra pública prevista en el Presupuesto 2026, consolidando una agenda territorial que abarca a todas las regiones de la provincia. Según confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, el plan contempla alrededor de 380 proyectos —entre obras en marcha y nuevas a ejecutar— distribuidos en organismos como el DPA, Transcomahue, Secretaría de Energía, Educación, Aguas Rionegrinas, Vialidad Rionegrina e IPPV.

La agenda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para el 2026

Echarren destacó que la planificación mantiene presencia en cada localidad, sin importar su tamaño.

“Hemos marcado una agenda permanente en cada localidad. Para 2026, el presupuesto incorpora obras de diversa magnitud, muchas de ellas acordadas con los intendentes”, señaló.

Estas intervenciones se enmarcan en el programa “Junto al Municipio – Construyendo Provincia”, que articula proyectos entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales.

Nuevo esquema de financiamiento: recursos propios y créditos externos

Ante el retiro del financiamiento nacional, la Provincia redefinió su estrategia combinando fondos provinciales con créditos externos, como los provenientes de CAF. Este esquema permitirá avanzar en obras clave de saneamiento, planes directores de agua y vinculación vial, consideradas prioritarias para el desarrollo provincial.

Obras viales estratégicas para la producción y el turismo

El ministro detalló algunas de las intervenciones más relevantes incluidas en el presupuesto:

Bariloche: repavimentación total del acceso al Aeropuerto, una obra central debido al actual deterioro del tramo.

repavimentación total del acceso al Aeropuerto, una obra central debido al actual deterioro del tramo. Sierra Grande: mejoramiento de la Ruta Provincial 9 hasta el acceso a Punta Colorada.

mejoramiento de la hasta el acceso a Punta Colorada. Viedma: obras en el acceso al Aeropuerto y su vinculación con la planta urbana.

obras en el acceso al Aeropuerto y su vinculación con la planta urbana. Cipolletti: intervención sobre Avenida Perón y ejecución de la rotonda en Perón e Illia, en conjunto con el municipio; además, repavimentación e iluminación de la Ruta Provincial 65 .

intervención sobre y ejecución de la rotonda en Perón e Illia, en conjunto con el municipio; además, repavimentación e iluminación de la . Campo Grande: reconstrucción de la Ruta Provincial 69.

Plan Estratégico de Salud: nuevos hospitales y 202 camas adicionales

La infraestructura sanitaria continuará siendo uno de los pilares de la gestión.

“Salud es un punto fundamental que marcó el Gobernador”, afirmó Echarren.

El plan contempla la incorporación de 202 nuevas camas al sistema público a través de ampliaciones y nuevos edificios. Además, el ministro anunció la próxima firma de contratos para iniciar los hospitales de:

Sierra Colorada

Barda del Medio

Darwin

Segunda etapa de ampliación en Maquinchao

También avanzan los proyectos y futuros llamados a licitación para los nuevos hospitales de Dina Huapi y Sierra Grande, mientras continúan los trabajos en los centros de salud de Chimpay y Cinco Saltos.

Política habitacional: prioridad en acceso al suelo y servicios

Frente a la ausencia de grandes planes nacionales de vivienda, la Provincia enfocará sus esfuerzos en facilitar el acceso a la tierra y a los servicios básicos. Esto incluye:

Fortalecimiento del programa Suelo Urbano

Obras de infraestructura de servicios

Líneas provinciales Casa Propia y Habitar

y Programas específicos para personas con discapacidad

Trabajo coordinado con los municipios

Echarren remarcó que el objetivo es mantener el acompañamiento estatal, priorizando soluciones habitacionales y el desarrollo ordenado del territorio provincial.