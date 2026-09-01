Vaca Muerta pone la mira en un tren olvidado hace dos décadas: buscan reactivar una ruta estratégica hacia Quequén

Un histórico ramal ferroviario que quedó casi en el olvido durante décadas, podría reactivarse y conectar nuevos destinos en la Costa Atlántica que podrían ser clave dentro del esquema logístico para la actividad de Vaca Muerta. Se trata de la conexión hacia Quequén y Necochea, donde el último tren llegó en 2003.

La iniciativa de poner en marcha el ramal tomó impulso luego de que cuatro intendentes del sudeste bonaerense presentaran ante la Secretaría de Transporte de la Nación un pedido para incorporar el corredor Ayacucho–Tandil–Lobería–Balcarce–Quequén al nuevo esquema de concesiones ferroviarias.

En la actualidad, Puerto Quequén mueve prácticamente toda su carga por su camión, una situación que genera mayores costos logísticos y presión sobre la infraestructura vial. Según los informes, en 2025 ingresaron 281.824 camiones al puerto y ningún vagón ferroviario, pese a que la terminal movilizó más de 9 millones de toneladas, el mayor volumen de su historia.

Por qué el tren puede ser estratégico para Vaca Muerta

El interés en reactivar el tren por este corredor se relaciona directamente con la expansión de Vaca Muerta y los proyectos ferroviarios que buscan mejorar la salida de hidrocarburos y cargas hacia los puertos bonaerenses.

La documentación oficial sobre la reorganización de las concesiones ferroviarias ya destaca la necesidad de consolidar al tren como eje logístico clave para el desarrollo del nodo Vaca Muerta. En esa línea, el proyecto Bahía Blanca–Añelo contempla la renovación y construcción de cientos de kilómetros de vías para incrementar sustancialmente su capacidad de transporte.

Incluso, durante este 2026 Puerto Quequén ya participó en operaciones vinculadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), al recibir equipamiento de gran porte destinado al desarrollo energético en Río Negro, reforzando su papel dentro de la cadena logística.

Un tren que había quedado en el olvido hace dos décadas

El ramal ferroviario cuenta con una extensa trayectoria: el tren llegó a Quequén en 1892 y alcanzó la estación de Necochea en 1894. Sin embargo, el último servicio que cruzó el río hacia la terminal de esta última ciudad circuló el 16 de diciembre de 1968, fecha en que las fallas estructurales del puente obligaron a interrumpir ese tramo.

Aunque los convoyes continuaron arribando a Quequén durante varias décadas, la prestación se suspendió definitivamente en 2003, lo que dejó al puerto sin conexión operativa. Desde aquel momento, toda la logística de la zona pasó a depender prácticamente del transporte automotor.

Con información de Noticias Argentinas