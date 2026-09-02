El viaje en tren más largo del mundo: cómo es el recorrido que atraviesa 13 países y dos continentes en 21 días

Es posible realizar el viaje en tren más largo del mundo y, al mismo tiempo, pasar por 13 países. La travesía conecta el sur de Portugal con el sudeste asiático mediante un recorrido de casi 19 mil kilómetros, lo que permite atravesar dos continentes en tan solo 21 días.

Cómo es el recorrido que atraviesa 13 países y dos continentes en 21 días

El recorrido comienza en Lagos (Portugal) y culmina en Singapur. No se trata de una única formación ni de un paquete turístico, sino de una auténtica odisea contemporánea que exige paciencia, planificación minuciosa y una precisión casi quirúrgica para enlazar cada trasbordo.

En total son 18.755 kilómetros de vías, transbordos y pasos fronterizos. El trayecto en el último tiempo se convirtió en un símbolo para los amantes del ferrocarril y para quienes sueñan con cruzar medio mundo viendo cómo cambia el paisaje.

Como se mencionó, el punto de partida es Lagos. Desde allí el viaje avanza por España y continúa hacia Europa central y del este, cruzando países como Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia, hasta llegar a Rusia.

En Rusia se parte desde Moscú y allí comienza uno de los tramos más largos: la travesía por Siberia. El tren sigue durante días por territorios amplios, cruza Mongolia y finalmente ingresa a China, donde el viaje se adapta a la red ferroviaria de alta velocidad.

Foto: Reuters

Luego de pasar ciudades como Pekín, el recorrido gira hacia el sur: Laos, Tailandia y Malasia. Acá empieza el último tramo en tren que conecta con la isla-estado de Singapur, destino final del viaje.

Cuánto sale el viaje en tren más largo del mundo

El tiempo que dura el recorrido es de unos 21 días, siempre que no haya demoras importantes y que todas las conexiones se realicen según lo previsto.

En términos económicos, el costo total del viaje ronda los 1.200 euros por trayecto, sin lujos especiales. No es barato, pero resulta competitivo frente a la suma de múltiples vuelos de larga distancia.

Un dato clave a tener en cuenta: para completar el recorrido hace falta al menos siete visados distintos, cada uno con requisitos específicos y tiempos de tramitación que deben realizarse con anticipación.

La puntualidad es clave ya que perder una conexión puede significar quedar varado durante días.