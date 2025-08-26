Roca impulsa un Centro Comercial a Cielo Abierto: nuevo convenio para potenciar la ciudad

Después de años de gestiones y planificación, Roca da un paso clave hacia la transformación de su corazón comercial: tendrá su propio Centro Comercial a Cielo Abierto. La iniciativa, que apunta a revitalizar el espacio urbano y potenciar el comercio local, se formalizó la semana pasada con la firma de un convenio entre la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), el municipio, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y se envió a Buenos Aires para la firma de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Daniela Tauro, presidente de la CAIC, explicó que no se trata de una obra física, sino que es una estrategia integral que va a combinar el mejoramiento de un espacio urbano con la articulación entre los comerciantes, municipios, cámaras, y actividades culturales y promocionales.

«Es un sistema que se está popularizando, incluso después de la pandemia y que de hecho CAME ha ayudado a desarrollar varios en el país ya», afirmó Tauro y agregó que es una articulación entre comerciantes, municipios y cámaras empresarias. «Lo que hace CAME es acompañarnos para transformar las calles comerciales en espacios que sean más atractivos, más competitivos, más seguros incluso para para el vecino que se acerca», sostuvo la presidente de la CAIC.

El proyecto se encuentra en la etapa de firmas. (Foto: Gentileza CAIC)

Aún no está definido si el proyecto se implementará de forma permanente en una zona determinada, si será itinerante o si funcionará en fechas puntuales, como algunos fines de semana al mes. Las modalidades se irán ajustando según la orientación técnica.

Sin embargo, según indicó Tauro, en Roca, hay varias zonas con fuerte desarrollo comercial que podrían convertirse en Centro Comercial a Cielo Abierto. Entre las calles con mayor actividad se destacan San Juan, Mendoza, Villegas, Damas Patricias y Tucumán. La iniciativa podría implementarse en cualquiera de ellas, o incluso abarcar varias, según lo definan las estrategias que se acuerden en las próximas etapas.

«La idea es que beneficie tanto a los negocios como a los vecinos y a los visitantes o el turismo en general», Daniela Tauro, presidente de la Cámara de Agricultura Industria y Comercio (CAIC)

Uno de los ejes centrales del proyecto es la participación activa de los comerciantes locales. Además, se convocará a propuestas culturales -especialmente del ámbito privado- para integrarlas al espacio y potenciar la identidad cultural de la ciudad.

«La idea es mejorar la competitividad, fortalecer el comercio, potenciar esta identidad cultural y todo este tipo de actividad son las que pretendemos que generen empleo y que dinamicen la economía«, destacó Tauro.

Nueva etapa de comercios en Roca

Desde la CAIC destacaron que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya impulsó más de 200 proyectos similares en distintas regiones del país. Además, afirmaron que, con esa experiencia acumulada y el compromiso de las instituciones locales, comienza una nueva etapa que busca mejorar la convivencia urbana, fortalecer la organización comercial y promover el crecimiento del sector en Roca.

De la reunión participaron Daniela Tauro Presidenta de CAIC, Miguel Grasso en representación de FEERN, Florencia Ghirardelli Secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible Municipal, y Andrea Cornejo Directora de Habilitaciones Municipales.