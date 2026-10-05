Tres listas pelearán la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de Neuquén

Los abogados matriculados y con domicilio real en Neuquén votarán el próximo 26 de noviembre para elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la provincia.

La elección se hará con Boleta Única Electrónica y tendrá tres listas en competencia para ocupar los dos puestos titulares y los dos suplentes que tienen los letrados en el organismo que se encarga de seleccionar a los jueces, fiscales y defensores.

Las nóminas que llevarán postulantes fueron confirmadas el viernes pasado. Se trata de Abogados y Abogadas Pluralistas, Representación del Interior y Litigantes.

Quiénes integran el Consejo de la Magistratura de Neuquén

En total son siete los integrantes del Consejo de la Magistratura. Cuatro de ellos son designados por la Legislatura provincial de acuerdo a su representación proporcional, establecida por el resultado de las últimas elecciones locales. El cuerpo está presidido por un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Las dos bancas restantes corresponden a los abogados matriculados, elegidos por el voto directo de los profesionales habilitados para sufragar.

De acuerdo al calendario aprobado por el Juzgado Electoral Provincial, las listas tenían tiempo hasta el 21 de septiembre para presentar sus candidatos, mientras que los datos de pantalla de la Boleta Única podían presentarse hasta este lunes 5 de octubre.

El padrón y los requisitos para votar

Si bien el dato definitivo se conocerá mañana, se estima que alrededor de 2.100 personas estarán habilitadas para votar. La circunscripción más numerosa es la primera, que abarca a las ciudades de la Confluencia. La confección del padrón está a cargo del Colegio de Abogados y Procuradores.

Los letrados que podrán votar serán aquellos que tengan domicilio real en la provincia, se encuentren matriculados y no adeuden la cuota anual del año en curso. El día de la elección, según la información oficial, la identidad deberá acreditarse exclusivamente con el DNI.

Abogados y Abogadas Pluralistas llevará como postulantes a Fabián Alexis Flores y Ana Karina Rojo; Representación del Interior, a Matías Dupuy Acosta y María Julia Gómez; y Litigantes, a Sebastián Fernández y Ana Lía Facal.

El cuerpo actualmente está presidido por Evaldo Darío Moya, quien representa al TSJ. Como consejeros por la Legislatura ocupan un lugar Alejandro Vidal (MPN), Encarnación Lozano (MPN), Conrado Augusto Leszczynski (Juntos por el Cambio) y María Belén De los Santos (PJ). A ellos se suman Andrea Lorena Paz y Eduardo Alfredo Sepúlveda, consejeros por los abogados matriculados de Neuquén.

Esta conformación cambiará a fines de febrero de 2027, cuando asuman los nuevos consejeros, surgidos en el caso de la Legislatura por los resultados en las elecciones provinciales de 2023