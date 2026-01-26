Río Negro apura obras de agua ante la crisis hídrica que se acrecienta

El plan director de Roca es el más ambicioso del paquete con una inversión estimada de 18 millones de dólares. Foto: archivo.

Río Negro tiene cuatro planes directores de agua potable que buscan reforzar el abastecimiento en Bariloche, San Antonio Oeste, Roca y Cipolletti, en un contexto de crecimiento urbano que superó la capacidad histórica del sistema y con la crisis hídrica que se acrecienta y que motivó la declaración de emergencia para algunas regiones de la provincia.

El detalle del cronograma fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por Javier Iud, gerente general de Aguas Rionegrinas (ARSA), quien remarcó que “lo importante es que tenemos que tener todas estas licitaciones en marcha antes del primer semestre”.

En San Antonio Oeste, el proceso se encuentra en una instancia avanzada. “Ya está listo para abrir el segundo sobre”, adelantó Iud, y estimó que la adjudicación podría concretarse pocos días después. «Abriríamos los sobres la semana que viene, en 10 o 15 días estamos adjudicando y en un mes estaríamos en condiciones también de pedir el anticipo financiero, firmar el contrato y empezar la obra», explicó el gerente de ARSA.

El plan director en esa ciudad apunta a duplicar la producción de agua potable mediante una gran planta en el predio actual de ARSA. Incluye además mejoras en el sistema de bombeo hacia Las Grutas y la construcción de cisternas, con una inversión estimada en 18.000 millones de pesos.

En Bariloche, la licitación ya superó la apertura del sobre económico. “En un mes podríamos estar firmando el contrato, dependemos ahora de que CAF nos deposite el anticipo financiero para poder empezar la obra”, señaló el funcionario.

Según explicó Iud a partir del plan director se busca abastecer de agua potable a la zona sur desde el lago Gutiérrez, con un presupuesto superior a los 14.000 millones de pesos. El proyecto contempla una obra de toma, acueductos de impulsión y distribución, una planta potabilizadora, cisternas y un centro de distribución en zona alta.

Según la justificación técnica, el sistema actual presenta deficiencias en la producción y distribución. El Plan Director vigente data de 1988 y preveía un crecimiento hacia el oeste, mientras que el desarrollo real de la ciudad se dio hacia el sur y el este, “una tendencia que continúa”, indicaron desde ARSA.

Los planes directores del Alto Valle serán licitados después del verano

En Roca, febrero será un mes clave. “Estaríamos haciendo la consulta previa, que no es una audiencia pero sí una consulta significativa, y con eso ya estaríamos en condiciones de licitar en marzo”, detalló Iud.

El plan director de Roca es el más ambicioso del paquete, permitirá incrementar un 50% la disponibilidad del recurso, con una inversión estimada de 18 millones de dolares.

Incluye la repotenciación de la captación sobre el río, un nuevo acueducto hacia la planta potabilizadora, la ampliación de la planta en un 50%, obras de impulsión hacia la zona alta, una cisterna de un millón de litros y refuerzos en sectores con baja presión.

Por último, Cipolletti quedará para la última etapa del cronograma. “Va después de Roca y estimo que será entre abril o mayo”, indicó Iud, y confirmó que la obra demandará una inversión de 9 millones de dólares para ampliar la planta potabilizadora.

Las cuatro intervenciones serán financiadas con un crédito de 140 millones de dólares otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Los trabajos tendrán plazos de ejecución de entre 18 y 24 meses y buscan resolver déficits estructurales históricos del sistema de agua potable en la provincia.