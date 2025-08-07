Uber abre la polémica en otra ciudad de Neuquén: los taxistas en alerta

La aparición del servicio de Uber sin que esté habilitado movilizó a los representantes de taxis y remises que se reunieron con las autoridades de Cutral Co para evitar su autorización. Desde la comuna respaldaron la actividad que mantienen los choferes y dueños de este servicio público de pasajeros y comenzaron a definir la posibilidad de reorganizar el funcionamiento para evitar la competencia desleal.

La tímida aparición de vehículos que ofrecen a través de plataformas digitales como Uber el servicio de transporte de pasajeros hizo que se encendieran las alarmas, y se reunieran representantes de cinco empresas con los funcionarios de Control Urbano y de la Dirección de Transporte de Cutral Co.

El planteo es que el desembarco de este sistema que no está legalizado para que funcione en Cutral Co atenta con el funcionamiento diario de los taxistas y remiseros.

«Nos oponemos a que ingrese a la localidad. Esto significaría una precarización laboral y una competencia desleal. Pagamos un montón de impuestos, tenemos nuestros vehículos con las licencias habilitadas», explicó Gastón Aravena, uno de los referentes de Radio Taxi Libre.

Explicó además que significaría una quita importante de pasajeros por lo que redundará en sus ingresos diarios.

Aravena estuvo junto a sus pares de las otras empresas habilitadas por el municipio como Taxi La Cumbre, Radio Taxi Cutral Co, Full Time y Remisería Avenida y analizaron la situación junto al secretario de Control Urbano, Omar Marifil.

Al término de la reunión se elaboró un acta en la que se acordó presentar un proyecto de ordenanza para modificar la actual norma que es la que regula la actividad. «No está en discusión el ingreso de ningún tipo de plataforma que no esté regulada por el municipio», subrayó Marifil.

«Hoy, si se está ejercienddo este servicio porque entendemos que hay algunas personas que están desempeñándose con esas plataformas, es ilegal», agregó el funcionario. En Cutral Co, el servicio está regulado por la ordenanza 2090.

«Si lo hacen, esa actividad no está habilitada, no tienen control, no tributan. En cambio, tenemos que garantizarle a los remiseros y taxistas que ese trabajo está apoyado y acompañado por el Ejecutivo municipal», aclaró Marifil.

Qué dice la norma en vigencia

El proyecto de ordenanza que se elevará a la brevedad ante el Concejo Deliberante buscará modificar la actual legislación local y aunar a taxis y remises en una sola categoría y no diferenciada como hasta ahora.

La ordenanza original -2090- que fue aprobada en 2006 y obtuvo modificaciones con el correr del tiempo en algunos de sus artículos, especifica cómo será este servicio.

«Ningún vehículo podrá ser explotado en el servicio público de taxis, radio taxis y remises sin haber obtenido previamente la licencia correspondiente, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en la presente norma», se indicó.

Se definió al rubro como: «aquellos particulares por su propia costa y riesgo, a partir de la concesión del mismo otorgada por el municipio de Cutral Co, bajo el estricto control del estado municipal, sujetos a las disposiciones» .

La misma norma en el artículo 4° define que por las estaciones centrales y los vehículos habilitados se deberá abonar los tributos correspondientes. En el caso de la platorma virtual Uber, no está autorizada a funcionar en Cutral Co ni en Plaza Huincul.