Estafa con planes sociales en Neuquén: Sánz pidió salidas laborales y el fiscal dijo que vaya a trabajar su esposa

Un fuerte cruce entre el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la defensora de Circunscripción, Laura Giuliani, se produjo al discutir la situación de Néstor Pablo Sánz, uno de los cinco presuntos cabecillas de la banda que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén.

En una audiencia que se realizó el miércoles Giuliani le pidió al juez Luis Giorgetti que le conceda salidas laborales vespertinas a Sánz, quien cumple detención domiciliaria. «Serían cada día después de que termina el juicio», dijo.

La defensora explicó que el imputado atraviesa «serios problemas económicos» para mantener a su familia. Señaló que la madre de sus hijos le presentó una demanda por alimentos, que los están pagando los padres de Sánz.

«Necesita trabajar para devolverles a sus papás la cuota que les están descontando. Son jubilados que cobran la mínima», agregó Giuliani. Recordó que la actual pareja, Isabel Montoya, también está imputada en la causa planes sociales, concurre todas las mañanas a las audiencias y a la tarde se ocupa de sus tres hijos. Está buscando trabajo pero no consigue.

La oferta laboral

Un conocido, dueño de una venta de fotocopiadoras, le ofreció empleo por la tarde. El comerciante, presente en la audiencia que se hizo el martes, se comprometió a pasarlo a buscar por la vivienda donde Sánz cumple detención domiciliaria y llevarlo de regreso al cierre de la jornada. El imputado tiene colocada también una tobillera con geolocalizador.

«No puede perder esta oportunidad, tiene todos los bienes inhibidos», dijo la defensora. «Planes sociales es una causa compleja, el juicio va a ser largo, después vienen las etapas recursivas», argumentó para dar a entender que le espera un largo tiempo detenido.

Cruce entre el fiscal y la defensora

El fiscal jefe Pablo Vignaroli se opuso al pedido. Y salió con una contrapropuesta: «¿por qué no va a trabajar Isabel Montoya, que está en libertad y no tiene impedimentos? No le están ofreciendo un trabajo para el que se necesite alguna especialización: es vender una fotocopiadora, sacar fotocopias. Ella busca trabajo, bien puede hacer el que le ofrecen a Sánz».

La defensora Giuliani reaccionó. «El trabajo se lo ofrecen a Sánz porque tiene conocimientos de informática. La fotocopiadora no es como antes que uno pone el papelito y aprieta el botón. Es imposible que Isabel Montoya haga ese trabajo, porque está 6 u 8 horas en el juicio y después se tiene que ocupar de sus hijos».

«Además -dijo- me parece muy poca perspectiva de género, porque es una mamá».

Pausa de 72 horas

El juez Luis Giorgetti dispuso un cuarto intermedio de tres días para que la fiscalía y la defensa intercambien información y completen la documentación.

Habrá una inspección ocular al local ofrecido para el empleo, se verificarán los datos del comerciante, entre otras diligencias. Luego habrá una nueva audiencia en esta especie de spin off de la causa principal, y se tomará una decisión.