Uber busca expandirse a dos ciudades de Neuquén mientras enfrenta multas millonarias en otras

Dos ciudades de Neuquén abrieron este mes la discusión para generar, por medio de ordenanzas, un marco regulatorio para el funcionamiento de aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber o Cabify. Se trata de San Martín de los Andes y Plottier, que, de aprobar los proyectos que entraron en sus cuerpos legislativos, se sumarían a lo que ya ocurrió en la capital provincial, donde se sancionó una ordenanza que todavía no se reglamentó.

El tramite legislativo de ambas normas recién arranca y según plantearon sus autores, tienen por objetivo la «apertura» de la discusión para incorporar este tipo de plataformas a la legislación existente, que, en la mayoría de los casos, solo abarca a los taxis y los remises.

Uber y otras aplicaciones: qué pasa en San Martín de los Andes

Sol Petagna, la concejal del PRO que remitió el proyecto en San Martín de los Andes, dijo que el texto «no es para enfrentar a nadie», sino para «lograr seguridad jurídica» en una actividad que «ya está pasando».

Indicó que, en el caso de la localidad cordillerana, las licencias de taxis habilitadas por la Municipalidad «no siempre alcanzan a cubrir la demanda», sobre todo en invierno. Actualmente son unas 90, con prestadores que tienen más de una.

La necesidad de una ordenanza surgió, además, por la desactualización del código de faltas vigente. La concejal indicó que el cuerpo normativo no tiene contemplada una sanción específica para quienes, ante la ausencia de regulación específica, trabajan como Uber u otra plataforma de manera “irregular”.

Esto genera que los inspectores de la comuna solo puedan retener un vehículo en infracción por unas horas, sin secuestrarlo. «Lo terminan liberando en poco tiempo porque el juez de Faltas no tiene multa para aplicar», explicó.

El texto ya ingresó a la comisión de tránsito y transporte del Concejo local. El análisis sumó esta semana a un grupo de taxistas, que arribó al edificio con un abogado y una propuesta alternativa: en vez de sancionar una nueva ordenanza, actualizar la que ya existe para taxis y remises.

Prieto manifestó dudas sobre esta última propuesta. Indicó que, a diferencia de los taxis, que son un servicio de transporte «público», las plataformas funcionan como un «sistema de transporte privado de pasajeros», con otro tipo de requisitos y obligaciones.

Una discusión que llegó con escándalo en Plottier

Más tensa fue la incorporación del tema en el Concejo Deliberante de Plottier, al que ingresó por medio de dos proyectos: uno presentado por el bloque de Juntos por el Cambio y el otro por Fuerza Libertaria.

Las iniciativas tomaron estado parlamentario el último jueves 25 de septiembre y provocaron un verdadero escándalo: un grupo de personas, al parecer compuesto por taxistas y conductores de remises, irrumpió en el recinto pidiendo su rechazo.

La situación escaló en tensión cuando los manifestantes identificaron al concejal que envió uno de los proyectos, el radical Pablo Scialabba. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, dijo que el nivel de agresividad fue tal que se debió detener la sesión por algunos minutos.

Si bien el debate pudo ser retomado, la conversación continuó luego fuera del edificio, donde también existieron algunos cruces subidos de tono. El concejal relató que, con los ánimos más calmos, les entregó a los choferes una copia de su propuesta y acordaron una reunión el lunes que viene en la comisión de obras públicas.

El dirigente lamentó lo ocurrido y dijo que no fue «para nada agradable». Sostuvo que la discusión acerca de las plataformas como Uber o Cabify «debe darse», porque la gente «ya las está eligiendo» y eso se evidencia cada vez más en Plottier.

Más control, el camino de dos ciudades de Neuquén

En el resto de la provincia, de momento, la regulación de las plataformas digitales de transporte todavía es incipiente y en varias comunas, más que adaptarlas normativamente, el objetivo es evitar su expansión.

«Por ahora no tenemos ninguna ordenanza en carpeta», explicó el secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura, Gabriel Ormeño, en contacto con este diario.

Recordó que el transporte público se rige, en el caso de esa localidad, por la ordenanza 3333/18. «Cualquier otro servicio que trabaje por fuera de ella, no lo reconoceremos como tal«, dijo el funcionario municipal.

El titular de Seguridad local advirtió no solo a los choferes, sino también a los pasajeros. Afirmó que cuando alguien se sube a un auto sin habilitación para funcionar como transporte de pasajeros, «está asumiendo un riesgo, porque si sucede algo, el seguro difícilmente lo reconozca«.

Las multas en la villa cordillerana ascienden hasta $1.600.0000. Solo en la última semana, se detectaron cinco vehículos trabajando de manera ilegal y la expectativa es que la tendencia se profundice.

También son elevadas las multas en Centenario. Benito Torres, secretario de Transporte y Seguridad de la comuna, explicó que las contravenciones tienen un piso de 200 módulos y, según el caso, pueden llegar hasta los 500. Un módulo, explicó, significa $8.650 pesos.

Para mejorar la capacidad de control, dijo que fue necesaria una actualización del código de faltas. La nueva regulación, que fue aprobada en el Deliberante, permite ahora la retención y el secuestro de los vehículos en infracción por trabajar como Uber u otra plataforma.

Aseguró que gracias al artículo incorporado, «el tema de las aplicaciones aflojó mucho». «Le dimos aire a los taxistas, que por ahí estaban preocupados y se habían empezado a movilizar», añadió.