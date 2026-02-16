UCR Río Negro arrancó el 2026 con mirada interna y ¿cambio de estrategia electoral?

La mesa directiva de la UCR Río Negro se reunió de manera virtual y delineó la agenda de trabajo para este año. Gentileza

La Unión Cívica Radical de Río Negro dio el primer paso organizativo del año con la reunión inaugural del 2026 de la mesa directiva donde se expusieron los lineamientos internos que incluye la modificación de la Carta Orgánica partidaria y un posible cambio de estrategia electoral a futuro.

El partido que preside el legislador Ariel Bernatene incorporó formalmente a la mesa directiva al delegado de la Juventud Radical, Esteban Arámbulo y trazó la agenda de trabajo para este año.

“Ordenar, fortalecer y proyectar al radicalismo en toda la provincia” fueron las premisas que se acordaron internamente, según difundió la UCR luego del encuentro virtual realizado días atrás.

Definiciones de cara al futuro electoral

Bernatene señaló que “el radicalismo no puede limitarse a administrar estructuras: debe volver a ser motor de debate público, presencia territorial y propuesta política en cada localidad”. Indicó que en los municipios donde la UCR es gobierno se debe “fortalecer la gestión” y donde el partido no tiene la intendencia apuntó como objetivo “construir alternativas”.

“La UCR Río Negro no será espectadora en el escenario político provincial”, afirmó Bernatene. El partido fue en las últimas elecciones provinciales y nacionales aliado a Juntos Somos Río Negro y cuenta actualmente con dos representantes en la Legislatura y varios municipios como Valcheta, Dina Huapi, Coronel Belisle, Darwin, Guardia Mitre, Chichinales, Jacobacci, en algunos en alianza con la fuerza provincial.

Las expresiones de Bernatene, difundidas por el partido, habilitan la posibilidad de pensar una opción diferente a futuro: “La UCR tiene la responsabilidad de aportar a la construcción de una alternativa moderna, firme y democrática para Río Negro”.

El presidente del partido alentó a “recuperar su centralidad política, superar fragmentaciones y prepararse con tiempo, inteligencia y unidad para enfrentar los desafíos que se aproximan”.

Otro de los puntos tratados fue la modificación de Carta Orgánica del partido para aggiornarse a las necesidades actuales y también fortalecer la vida orgánica.

Según el informe, a nivel interno la UCR regularizó su situación administrativa y financiera ante la Justicia Electoral. Se cancelaron “deudas heredadas” y se pusieron en marcha obras de recuperación en la sede central en Viedma y comités locales.