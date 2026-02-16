Debut del nuevo concejal de Bariloche con bloque propio y apoyo a Cortés

El concejal Lucas Pérez, que juró diez días atrás y se sumó al Deliberante tras la renuncia de Natalia Almonacid (JSRN), tuvo debut con bloque unipersonal autorizado y una primera votación sin intervención y con respaldo al intendente Walter Cortés.

Pérez integraba la lista de concejales de Juntos Somos Río Negro en 2023 en el sexto orden y los corrimientos generados, primero con la renuncia de Silvio Barriga y luego de Almonacid, además de Glenda Cohen que rechazó asumir en la banca, se llegó hasta el dirigente vinculado al mundo boxístico que había sido incluido en la lista por la exgobernadora Arabela Carreras.

Su alejamiento de JSRN y cercanía con el diputado Aníbal Tortoriello motivó que JSRN pidiera no incluirlo en su bloque. “Lucas decidió transitar un camino político distinto hace ya un tiempo largo, en el cual recorre otros partidos políticos”, alegó el presidente del bloque JSRN, Juan Pablo Ferrari, en la comisión legislativa de la semana pasada cuando se trató el espacio físico y de bloque que se iba a otorgar a Pérez.

Ferrari descartó que la incorporación del nuevo concejal afuera del bloque del partido provincial “no es una pérdida” para JSRN y remarcó: “Tiene que tener la libertad de tener un bloque propio (…) hace rato ya que no comulgamos las mismas ideas políticas”.

Pérez al mismo tiempo pidió formalizar su bloque unipersonal denominado Bariloche Suma, que según dijo cuando prestó juramento al cargo, no respondía a una partido político específico aunque no negó su afinidad con Tortoriello y remarcó estar en el deliberante para “trabajar por la gente”.

De este modo el Concejo Deliberante queda aún más atomizado, con el bloque que tiene más ediles cuenta con tres bancas y es el oficialista PUL; dos espacios con dos bancas cada uno: JSRN e Incluyendo; y ahora cuatro unipersonales como Juntos por el Cambio; Nos Une; Primero Río Negro y el flamante monobloque de Bariloche Suma.

El lugar físico del nuevo concejal y la primera votación

En la misma Legislativa que el presidente del Concejo, Gerardo Del Río, autorizó el nuevo bloque unipersonal de Pérez, se discutió el espacio físico que tendría en las sesiones, que luego de algunos intercambios y corrimientos finalmente quedó designado en el extremo hacia la derecha del presidente del cuerpo.

El viernes, Pérez tuvo su debut en la primera sesión extraordinaria que se realizó para tratar el veto del intendente Walter Cortés a la ordenanza que creaba una comisión investigadora de la concesión del cerro Catedral, que se había aprobado en diciembre con una ajustada mayoría.

Su primera participación no tuvo intervención discursiva y se limitó a levantar la mano para respaldar el veto del jefe comunal.