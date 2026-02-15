Río Negro fijó la pauta salarial: cuáles son los mínimos, la suba adicional a la Policía y la realidad docente

En los haberes de febrero, el personal de la ley 1844 cobrará con un 5,2% de aumento. Foto: Marcelo Ochoa.

La pauta salarial fijada por el gobierno de Río Negro para enero-abril quedó definida, con subas ligadas a los índices inflacionarios y una compensación inicial.

La parte inaugural tiene sus particularidades. El cálculo diseñado prevé un aumento por el primer bimestre del 5,2% para los agentes de la ley 1844 y 1904.

Esa mejora ubicará el haber inicial de febrero de un agente de la administración central en algo más de 1,1 millón de pesos.

En cambio, el porcentaje de alza en los policías será de casi el 6,8% porque a la actualización por inflación se le agrega un adicional del 1,5%, posicionando el haber mínimo en la fuerza por encima de 1,4 millones de pesos.

El diseño salarial es cuatrimestral, pero las actualizaciones serán bimestrales, con los haberes de febrero y con los de abril.

Esos aumentos alcanzarán a más de 32.000 empleados del Ejecutivo, mientras que el sector docente -que congrega a unos 22.000 trabajadores- no tendrá inicialmente subas en febrero.

En el acta de la paritaria, Educación formalizó que la aplicación de la oferta “queda supeditada a la aprobación o declaración de insuficiencia del Congreso”. Eso no ocurrió, sino que ese órgano rechazó el viernes la propuesta. Así, sin otra respuesta gremial o un cambio de decisión de la administración de Alberto Weretilneck, los docentes no registrarán incrementos en sus próximas remuneraciones.

Las grillas entregadas por Educación a la Unter proyectan que el 5,2% determina que el actual haber inicial de un docente ascienda a $ 1.180.961.

Mínimo en la administración central $ 1.107.790 La remuneración estimada para febrero en la categoría 1 de la ley 1.844.

Inicial de un agente policial $ 1.417.366 Remuneración prevista para el personal policial de Agrupación Seguridad, con la bonificación por Vivienda.

Proyección docente $ 1.180.961 El haber de un maestro de grado, sin antigüedad, según las grillas presentadas en las paritarias con la oferta para febrero.

Con las liquidaciones de febrero, el gobierno provincial retomará la aplicación de subas en los salarios públicos e incorpora la variante de ligarlos a la inflación.

El último incremento en recibos se cumplió en septiembre, más allá de las sumas fijas otorgadas, que se prevé también para este inicio del 2026. Esta “recomposición” totalizará 250.000 pesos, con un pago de 125.000 pesos previsto para el próximo viernes 20 de febrero y la otra mitad en marzo.

La pauta del gobierno es cuatrimestral y el porcentaje se originará de los registros inflacionarios oficiales de Nación y de Viedma.

El cálculo para febrero arrojó un 5,2% y alcanza al “sueldo bruto” del agente.

El sector policial percibirá un adicional por sobre el cálculo de actualización inflacionaria. Foto: Archivo.

Su impacto será bimestral, puntualmente en los haberes de febrero (con los índices de Indec de diciembre y enero) y en los de abril (con los registros de febrero /marzo).

Las actas paritarias difieren y pueden generar confusión. El texto de la Función Pública indica que se aplicará al “sueldo bruto según promedio del IPC de Nación y Viedma de diciembre y de enero, de manera tal que se actualiza en febrero” y “en mayo”, con sus similares de febrero y marzo.

Esa cita de mayo desorienta porque el criterio usado radica en los tiempos de difusión de los índices por parte del Indec. El dato inflacionario de marzo se conocerá en abril y posibilita su liquidación con haberes de ese mes, que se abonan en mayo.

El texto de la negociación docente aclara porque ratifica que el aumento impacta en el “sueldo bruto -sobre todo concepto-” y detalla las actualizaciones “en febrero” y “en abril” con los correspondientes índices del IPC.

En la ley 1844, el aumento del 5,2% lleva el haber neto para la categoría inicial a $ 1.107.790 frente a los actuales $ 1.052.132. La diferencia consiste en $ 55.658.

Los uniformados tienen un diferencial. Sus subas bimestrales se componen del promedio de los índices de inflación nacional y de Viedma, “más el 1,5% solamente para los regímenes de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial”.

La suba del 6,79% en los haberes de febrero para los policías será extensiva al personal retirado de la fuerza, según confirmó el ministerio de Seguridad.

Este incremento mayor se informó internamente el lunes 9, orientado a reclamos puntuales entre los uniformados rionegrinos y, además, coincidió con el inicio de la fuerte protesta de la policía santafesina.

Puntualmente, el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario tendrá subas en febrero del 6,79%, precisándose que las modificaciones se aplicarán “en el valor punto policial” y las restantes sumas. En este caso, el gobierno ratificó que el porcentaje “incide de la misma manera en el haber neto de bolsillo de todas las jerarquías policiales”.

En conclusión, el personal de Seguridad tendrá un haber “inicial de $ 1.417.366, sumado a lo que pudiere corresponder en concepto de Bonificación por vivienda”. El ingreso mínimo en los otros escalafones de la fuerza quedaría en $ 1.254.000.

El ministerio de Seguridad informó que los aumentos de los activos alcanzarán “también al personal en situación de retiro y pensionadas”.

ATE aceptó, UPCN rechazó y UnTER lanzó paros

Posturas dispares de los tres gremios paritarios frente a la oferta salarial. ATE aceptó al otro día, UPCN rechazó enseguida, mientras UNTER resiste, con tres días de paro.

La actualización de salarios con la evolución de los precios valoró ATE para su aceptación y, además, ponderó la compensación y los incrementos de “algunos ítems” salariales.

Para UPCN, su oposición está en que el “bono no es salario” y entendió “insuficientes los plazos” de actualizaciones bimestrales porque “los trabajadores siguen perdiendo frente a la inflación real”. Sumó después su crítica porque el gobierno decidió aplicar directamente el esquema ofrecido, que consideró un “desprecio” por esa organización, y remarcó que “sigue arreglando con un gremio minoritario”.

Por su parte, Unter rechazó y, el viernes, su Congreso resolvió un paro de 48 horas en el inicio del ciclo escolar para el 2 y el 3 de marzo; previamente, realizará una huelga este miércoles 18 para coincidir con el comienzo de las clases en las escuelas de la Línea Sur (Receso Invernal Extendido).

El gremio docente consideró “alejada de las necesidades reales de la docencia rionegrina” “ratificar el paro del 18 de febrero, con movilización a Línea Sur” y “no iniciar el ciclo lectivo 2026 del período común con un paro de 48 horas, realizando movilización a Cipolletti el primer día y acciones locales el segundo”.

En otro punto, el cuerpo “exige la renuncia de la Ministra de Educación ante la falta de respuestas políticas y la profundización del conflicto”.