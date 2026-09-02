Rolando Figueroa firmará en Buenos Aires el acuerdo con petroleras para el financiamiento rutas en Neuquén
El gobernador readecuó su agenda: la rúbrica con las 11 operadoras clave se pasó para el próximo martes debido a que no todas las empresas viajaban a la cumbre en Houston. Se mantiene la gira por Estados Unidos por inversiones energéticas.
Días atrás, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció la firma del acuerdo con operadoras petroleras de Vaca Muerta para el prefinanciamiento de obras viales clave en las rutas del gas y del petróleo.
El convenio estaba previsto originalmente para concretarse durante la gira oficial del mandatario por Estados Unidos (que abarca actividades en Washington y Houston). Sin embargo, la ausencia de representantes de varias firmas en la cumbre de Houston obligó a mudar el acto formal a la Capital Federal para garantizar la presencia de la totalidad de las directivas.
El viaje de Figueroa a Estados Unidos se mantiene en pie con el foco puesto en captar inversiones hidrocarburíferas y de infraestructura para sostener el salto no convencional.
Adelanto de regalías y peajes: cómo se pagará el asfalto petrolero
La propuesta anunciada días atrás desde Chos Malal fija un esquema público-privado de financiamiento que combina el adelanto de regalías y el pago a cuenta de futuros peajes por parte del entramado hidrocarburífero.
El paquete inicial de obras prioritarias abarca:
- Ruta Provincial 8: pavimentación del tramo entre el empalme con la Ruta 6 y el sector denominado Camino de Tortuga.
- Corredores clave: intervenciones estructurales sobre las Rutas Provinciales 6, 51 y 7.
El acuerdo reunirá a las 11 operadoras de mayor peso en la cuenca: YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, TotalEnergies, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy.
La meta oficial: 1.000 kilómetros de nuevas rutas en Neuquén
La estrategia del Ejecutivo neuquino apunta a que el récord de producción de barriles y gas tenga un correlato directo en las arterias por donde circulan miles de camiones de arenas, insumos y equipos a diario. La gestión de Rolando Figueroa se fijó el objetivo de alcanzar los 1.000 kilómetros de rutas entre tramos licitados, en obra y finalizados.
Este modelo suma antecedentes recientes en la provincia:
- Bono de infraestructura: En las concesiones a YPF se incluyó un canon que permite financiar las primeras dos etapas de la Ruta 7 en el sector Cortaderas. En breve se licitará la tercera etapa para completar 90 de los 127 kilómetros que acortarán en 100 kilómetros el viaje al Norte neuquino.
- Autovía Norte: Esta semana se licitó la duplicación de calzada desde el puente interprovincial hasta la rotonda de Casimiro Gómez en Neuquén Capital, con pasos elevados en las intersecciones con Avenida Las Flores, Ruta 67 y la finalización del trébol en el Cañadón de las Cabras.
Comentarios