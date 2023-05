Un año después de comprar su avión, Río Negro vuelve a licitar vuelos sanitarios privados

El avión oficial de la Gobernación de Río Negro cumplió el jueves pasado un mes sin movimientos. El 18 de abril partió desde Viedma hasta el aeropuerto de San Fernando, donde permanecía ayer, a la espera de servicios de mantenimiento. En paralelo, lo que sí se movió la semana pasada fue un expediente del Ministerio de Salud de la provincia, que decidió volver a licitar los vuelos sanitarios a su cargo, esta vez por 12 meses, por un valor superior a los 141 millones de pesos.

De esta manera, el Estado mantendrá su esquema de contrataciones de vuelos dentro del sector privado, a pesar de haber incorporado a su patrimonio una aeronave por la que pagó el año pasado más de 4,2 millones de dólares.

Esa dualidad termina de configurarse con el contrato vigente para los traslados de la gobernadora, Arabela Carreras, que fue prorrogado para que tenga vigencia hasta fines de este año, según informaron funcionarios del Ejecutivo a RÍO NEGRO.

La licitación del Ministerio de Salud es la 15/23 y los detalles pueden encontrarse en la web de Compras del Estado, donde se explica que el próximo lunes 29 se abrirán los sobres con las ofertas de las empresas interesadas. Se trata del segundo llamado, para un expediente que se abrió el 27 de marzo.

Durante el 2022 la cartera sanitaria provincial adjudicó ese servicio a la firma Elair SA, propiedad de la familia del piloto de automovilismo José Manuel Urcera. En principio fueron 35 millones de pesos por seis meses, que luego se prorrogaron.

Ahora la intención del ministerio a cargo de Fabián Zgaib es cerrar un acuerdo por todo un año, estableciendo como presupuesto oficial la cifra de 141.625.000 pesos.

El pliego está dividido en dos partes, previéndose por un lado la contratación de traslados aéreos sanitarios por 90.000 km, para derivaciones urgentes en una aeronave bireactor (jet) con médico, paramédico ARM (Asistencia Médica Respiratoria), respirador, incubadora (según el caso), oxígeno y equipamiento de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) pediátrica, UTI neonatal, UTI adulto y unidad coronaria.

La segunda parte es por 20.000 km, para derivaciones programadas de personas con patologías que comprometan su estabilidad, en una aeronave biturbohélice, con las mismas características de equipamiento que en el caso anterior.

Los cálculos iniciales del Ministerio de Salud indican que la primera necesidad cuesta actualmente 107.550.000 pesos y que los servicios para pacientes con turnos programados demandarán 34.075.000 pesos.

Por qué Salud necesita un contrato para traslados sanitarios

La cifra global prevista para pagar estos vuelos tiene una actualización que acompaña la inflación, ya que ronda el 100% de lo establecido en el 2022.

Sin embargo, esa evolución no es lo que más resalta dentro del escenario. Lo llamativo es que el Estado siga contratando vuelos en el sector privado cuando tiene desde mediados del año pasado un Cessna Citation V Ultra, que luego de las críticas iniciales por el precio y por el posible uso para trasladar a la gobernadora, fue ubicado como de uso exclusivo del sistema público de salud.

“Ayudó en muchas oportunidades, pero no es suficiente. No podemos estar sin cobertura, porque estamos hablando de casos de urgencia, donde no se puede esperar todo el tiempo que demandan otras contrataciones de servicios”, explicó el ministro de Salud, Fabián Zgaib, ante una consulta de este diario.

El funcionario advirtió que la suma de 141 millones presupuestada no significa que finalmente se pagará ese monto a prestadores privados, sino que se trata de una previsión, que luego se ajusta a la demanda real de servicios.

Según informó el gobierno provincial a través de una gacetilla, el último traslado sanitario del avión oficial se cumplió el 13 de abril, para transportar a un bebé desde el Alto Valle hacia Buenos Aires.

Cinco días después, la nave matrícula LV-KFB aterrizó en San Fernando, para trabajos de mantenimiento programados, de acuerdo con lo indicado por otros voceros del Ejecutivo.

Contrato directo de 1,29 millones para capacitar a tres copilotos

El Gobierno rionegrino decidió a mediados de marzo contratar en forma directa a una empresa de Buenos Aires, para capacitar a tres pilotos como copilotos del Cessna comprado por la Provincia el año pasado.

El gasto definido asciende a $ 1.297.071,60, según expresa la Resolución 183 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

En el marco del proceso de Compra Directa 1/2023 y con la firma del secretario, Alejandro Echarren, el organismo dispuso la contratación de Servicios Helicenter SA, “por ser el menor precio y ajustarse a lo solicitado” entre tres presupuestos requeridos.

La resolución detalla que “ante la ausencia de un listado publicado por ANAC de pilotos habilitados en el país para dar instrucción en la aeronave tipo Cessna Citation C-560, y la notoria escasez de pilotos instructores”, se elevó una nota a la Administración Nacional de Aviación Civil, solicitando que autorice al instructor Rodolfo Falabella a brindar servicios a los pilotos de la Dirección de Aeronáutica, Néstor Yamzon, Emilio Artacho y Ricardo Mieres.

El organismo nacional extendió esa autorización “en carácter excepcional” y fue así como se destrabó el proceso.

Hay que recordar que entre fines del año pasado y principios del 2023, el avión oficial de la Provincia ya estuvo inactivo más de dos meses, precisamente porque los pilotos y copilotos del staff estatal no estaban habilitados.

La gobernadora conoció personalmente el avión en octubre pasado.

Los traslados de Carreras siguen contratados al sector privado

La licitación que abrió el camino para que Río Negro comprara un avión especificaba que la búsqueda se orientaba al “servicio sanitario y transporte de personas y/o carga”.

El precio aceptado fue de 4,2 millones de dólares, sobre los cuales nunca se supo específicamente cuánto correspondía al avión y cuánto al equipamiento y al mantenimiento.

Aun esa falta de detalles, la diferencia con los precios de mercado para aeronaves similares generó una serie de cuestionamientos públicos, una denuncia penal y una serie de investigaciones dentro de los órganos de control del Estado, sobre las cuales tampoco hubo más novedades.

El Gobierno rionegrino reaccionó afirmando que el avión no tendría otro uso que no sea el de traslados sanitarios, manteniendo los vuelos que demanda la gobernadora y miembros del gabinete dentro de un contrato con un proveedor privado.

Esa empresa es Sapsa, del Grupo Vía Bariloche, y según explicaron días atrás desde el gabinete provincial, el convenio firmado en 2021 sigue vigente.

Según la Resolución 822/21 de la Secretaría General, el precio reconocido a la firma para los viajes en avión de la mandataria y de las personas que ella designe fue de $ 785,21 por kilómetro.

Esa medida administrativa se firmó el 5 octubre del 2021, oficializando el acuerdo por una suma global de $ 315.227.770, por servicios a prestar hasta el 4 de octubre del 2023.

El último vuelo del polémico avión oficial de Río Negro

El último vuelo del avión oficial de Río Negro que informó el Gobierno provincial fue el 13 de abril, siendo a su vez el primer vuelo sanitario de un paciente recién nacido en la provincia.

Ese bebé demandó el traslado por una patología renal y el operativo se llevó a cabo desde el Hospital “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti hasta el hospital “Ricardo Gutiérrez”, de Buenos Aires.

Desde el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (SIARME) se informó ese día que “el vuelo se realizó de manera exitosa y bajo el correspondiente protocolo sanitario de traslado”.

También se consignó que, con ese traslado, el Cessna Citation V Ultra “superó los 30 vuelos desde su adquisición en el año 2022, reforzando así el sistema de emergencia sanitaria provincial”.

Contrataciones directas 2 vuelos sanitarios se hicieron la semana pasada por vía directa, porque no está el avión oficial y no hay licitación vigente de Salud, según informaron fuentes oficiales.