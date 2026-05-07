El municipio de Bariloche centraliza la fiscalización en Villa Catedral

Villa Catedral pasa de un día para el otro de tener 150 habitantes estables a recibir entre 20.000 y 30.000 personas por día, en alta temporada. Foto: Archivo

La gestión del intendente Walter Cortés decidió retrotraer una práctica que lleva varios años en el poblado de Villa Catedral, ubicado al pie del centro de esquí, y regresar a la órbita central del municipio las tareas de fiscalización turística y comercial, y de control vehicular.

Mediante una resolución firmada esta semana, el intendente Walter Cortés dispuso la medida que quita a la delegación Cerro Catedral tareas que cumplía desde hacía varios años y que incluso se mantuvieron las dos primeras temporadas invernales, porque el área descentralizada que desde mayo de 2025 encabeza Gastón Muñiz se ocupaba de fiscalizar los comercios, las habilitaciones turísticas y actividades vinculadas, realizaba tareas de inspección general, control de tránsito, además de la gestión de recolección de residuos.

A partir de la resolución -que tiene un plazo de entrar en vigencia de manera integral de 30 días-, la delegación Cerro Catedral tendrá las mismas tareas y facultades que el resto de las delegaciones municipales (Sur, Cerro Otto, El Cóndor, Lago Moreno).

Villa Catedral tenía un esquema distinto por su propia impronta ya que cada temporada invernal circulan por esa zona, distante a 19 kilómetros del centro de la ciudad, unas 6000.000 personas, con su consecuencia en el tránsito vehicular y demanda de servicios; mientras que se multiplica la cantidad de habitantes, sumado a la amplia oferta de alojamiento y gastronomía que se habilita.

El Ejecutivo fundamentó que esa delegación descentralizada del municipio contaba con las atribuciones específicas mediante una ordenanza que se aprobó en 2004 y que tenía un carácter transitorio que se prolongó en el tiempo.

Las tareas que dejará de tener la delegación Villa Catedral

Desde el Ejecutivo indicaron a este diario que se trata de un “ordenamiento” de las delegaciones que impulsa el intendente y su equiparación de atribuciones y facultades para las cinco delegaciones existentes.

El articulado de la resolución enumera que las tareas de “inspección general, fiscalización tributaria, turística y de contribuciones, control vehicular, suscripción de habilitaciones comerciales y/o turísticas, y cualquier otra inherente al ámbito de competencia territorial de la Delegación” serán desde ahora “ejercidas por las áreas centrales” del Ejecutivo, que tienen competencia en cada materia.

Se aclara que la delegación “mantendrá su carácter de organismo descentralizado operativo con competencia territorial sobre las 1.920 hectáreas” que forman parte de la concesión y que puede actuar como “órgano de recepción, atención al público, gestión territorial y primera instancia de control, sin perjuicio de la competencia funcional de las áreas centrales”.

Con la decisión del Ejecutivo deberán intervenir en cada temática las áreas que competen como las secretarías de Hacienda, Turismo, Protección Ciudadana y Obras y Servicios Públicos; las direcciones de Inspección General y Tránsito.

Antes de cada temporada, con el esquema vigente hasta el momento, la delegación Cerro Catedral incorporaba refuerzos de personal para la diversidad de tareas que tenía y diseñaba operativos a esos fines como por ejemplo el control vehicular.