Un conflicto que reaviva la interna gremial: ATE sale a afiliar docentes en Neuquén

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, se metió esta semana en el conflicto docente y reavivó la interna con Marcelo Guagliardo y la conducción de ATEN. En un plenario de auxiliares de servicio que encabezó el miércoles, Quintriqueo se refirió al pedido que hizo un grupo de docentes y estatales para que convoque a una huelga general de la CTA en Neuquén.

“Fueron a exigirnos que teníamos que hacer una medida de fuerza para salvarles la situación a ellos”, criticó el líder de ATE, quien aclaró que se solidarizaba con la pelea, pero advirtió que es al gobierno al que deben exigirle una solución.

Quintriqueo también cuestionó que “ese mismo sector que ayer fue, cuando vivimos la situación del sistema de salud con los elefantes, eran los que hacían vacas y les ponían plata para financiar la huelga y derrocarnos”.

El secretario general de ATE fue aún más allá e invitó a los docentes a que se afilien al sindicato. “A los trabajadores y compañeros docentes que me merecen el mayor de los respetos: si les falta un dirigente yo me ofrezco, que se afilien a nuestra organización, no tengo ningún problema en sentarme con el gobierno y buscar una solución”, afirmó.

ATE atravesó su momento de mayor debilidad política en 2021 con la huelga de Salud que se extendió por casi un mes y que autoconvocó a los trabajadores de salud en contra del acuerdo salarial que había firmado Quintriqueo con la gestión de Omar Gutiérrez. Luego volvió a quedar en la mira cuando uno de sus dirigentes, Pedro Jofré (ahora preso), disparó con un arma de fuego en medio de una protesta en San Martín de los Andes.

Hoy es el gremio que mejor relación tiene con el gobierno de Rolando Figueroa. Quintriqueo, además, está en campaña para crear un partido político nuevo y competir en las elecciones legislativas del 2025.