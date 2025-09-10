Un funcionario de Javier Milei renunció antes de asumir: anunció que rechazaba el cargo por LinkedIn

Este miércoles el gobierno de Javier Milei designó directores en organismos de Transporte que intentó cerrar. Uno de ellos fue Nicolás Dapena Fernández, quien fue designado como director en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Si bien salió en el Boletín Oficial, a las horas anunció que no iba a asumir el cargo por LinkedIn.

“Desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos los buenos deseos”, publicó Fernández 15 horas después de que salió el decreto.

Las designaciones se dieron luego de que el Congreso le ponga un freno a la intención gubernamental de cerrar y reestructurar Vialidad Nacional, junto con las áreas reguladoras del tránsito y la seguridad vial.

La determinación del Ejecutivo se cristalizó a principios de julio mediante el Decreto 461/2025, que también impulsó la creación de la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte en reemplazo de la CNRT. Pero, la Justicia frenó la medida por seis meses y a mediados de agosto el Parlamento la rechazó.

Como consecuencia de esto, los organismos se restablecieron y ahora el Gobierno volvió a asignar funcionarios a los cargos ejecutivos desestimando la reestructuración propuesta en un principio.

En este sentido, mediante una serie de decretos publicados este miércoles, se volvió a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombró nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

A través del Decreto 641/2025, se había asignado en la dirección de la ANSV al abogado Nicolás Dapena Fernández para ocupar el lugar que dejó Pedro Scarpinelli.

Qué dijeron desde el Gobierno por la renuncia de Dapena Fernández

“Entendemos que muchos funcionarios aceptan los cargos y después, cuando empiezan a entender lo que conlleva la firma, la diaria, se les hace complejo. Aceptó y cuando dimensionó, pasó esto“, expresó una fuente oficial a TN.

“Además, los sueldos del director ejecutivo son bajos y se dio cuenta de que con su trabajo de consultoría externa no iba a dar abasto. Fue una decisión personal”, añadió.

En el 2014, Cristina Fernández de Kirchner había puesto a Dapena Fernández al frente de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, la cual dependía dela Secretaría de Seguridad que conducía Sergio Berni.